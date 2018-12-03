Деятели культуры возмущены ситуацией с выпиской миллионных премий в РОСИЗО

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Главы федеральных музеев назвали беспрецедентной ситуацию, когда руководство культурного учреждения самостоятельно назначает себе миллионные премии. Деятели культуры, опрошенные ТАСС, заявили, что рассчитывают на объективную оценку правоохранительных органов по делу о премиях в Государственном музейно-выставочном центре РОСИЗО.

Ранее радио "Говорит Москва" сообщило о финансовых документах, согласно которым руководство РОСИЗО в ноябре получило премии от 3 до 6 млн рублей. В конце октября этого года и.о. директора РОСИЗО была назначена Вера Лагутенкова, ранее бывшая замдиректора. Согласно данным радиостанции, за первый месяц работы ей было начислено 3 734 340 рублей, в том числе 2 млн рублей премии за девять месяцев работы. Замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщила ТАСС, что проверка подтвердила данные СМИ, материалы передадут в правоохранительные органы.

На запросы и звонки ТАСС пресс-служба РОСИЗО не ответила.

Директор Музея современной истории России Ирина Великанова "очень удивлена" ситуацией с миллионными премиями. "Для меня это, мягко говоря, удивительно <...> Очень не люблю давать оценку деятельности своих коллег, это не очень принято, но это просто вопиющая история, - сказала она, отметив, что в подведомственных Минкультуры учреждениях все выплаты премий руководству согласуются с ведомством. - Так что тут было прямое нарушение регламента".

"Действия руководителей учреждений культуры строго регламентированы, невозможно награждать самих себя даже за потрясающие результаты труда, это может сделать только Минкультуры, - пояснила директор музея. - Также здесь есть и морально-этическая сторона вопроса. Мне кажется неправильным начислять самому себе такие огромные премии по собственному разумению. Мы все, наоборот, пытаемся сделать так, чтобы наши сотрудники чувствовали себя достойно, и гордимся, если между зарплатами руководителя и среднего сотрудника нет большой разницы".

Великанова добавила, что в Музее современной истории России средняя зарплата сотрудников - 68 тыс. рублей. "Как правило, средства из внебюджета тратятся именно на повышение зарплат сотрудникам, в частности, хранителям, экскурсоводам, - уточнила она. - В этом году мы заработаем 42 млн рублей за оказание платных услуг, около 30% потратим на повышение заработной платы сотрудников, и к этому стремятся все руководители учреждений культуры".

Беспрецедентный случай

Заместитель директора по выставочной деятельности РОСИЗО Анна Пахомова в беседе с ТАСС назвала подобный случай беспрецедентным. "Я более 20 лет работаю в учреждениях культуры и про такое не слышала никогда", - отметила она.

"По итогам года обычно начисляются премии, но они назначаются всему коллективу, а не четырем персонажам, упомянутым в прессе. Ни координаторам проектов, ни хранителям, ни реставраторам, ни окантовочной мастерской, ни юридическому отделу - никому из этих людей, которые работали над выставочными проектами, премий не выплатили, насколько мне известно", - рассказала Пахомова.

Директор музея-усадьбы "Остафьево" - "Русский Парнас" Юрий Евтюхин также не одобрил действия руководства РОСИЗО. По его словам, руководители таких структур должны согласовывать начисление премий с учредителем - Министерством культуры РФ.

"Также в некоторых СМИ есть информация, что коллеги начислили себе премию по итогам года, - заметил Евтюхин. - Но год-то еще не закончился. Премии руководителям подведомственных учреждений начисляют где-то в феврале - когда сдана вся отчетность и действительно подведены итоги года".

Первый заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Татьяна Белякова также отметила, что в первую очередь для нее в этой истории имеет значения вопрос этики и морали.

"Люди сами выписывали себе эти премии без какого-либо согласования и фактически присвоили себе результаты коллективного труда, потому что эти деньги предназначались для премирования всего коллектива <…> Насколько мне известно, все документы по этому делу будут переданы в правоохранительные органы, и мы надеемся, что они проведут все необходимые проверки и дадут правовую оценку всему происходящему", - заключила она.

О РОСИЗО

РОСИЗО - многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. Фонд РОСИЗО насчитывает более 45тыс. единиц хранения.

РОСИЗО осуществляет все музейные функции - от хранения, изучения, реставрации и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций до культурно- просветительских программ и создания выставочных концепций, которые разрабатываются и реализуются в партнерстве с ведущими мировыми музейными и культурными учреждениями. Одна из главных задач РОСИЗО - популяризация художественного наследия России и новейшего российского искусства.