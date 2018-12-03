Минкультуры внесет в Госдуму законопроект о льготах для книготорговли

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ самостоятельно внесет в Госдуму законопроект, который должен предоставить книжным магазинам право арендовать на льготных условиях помещения в библиотеках, театрах, музеях и других учреждениях культуры. Об этом сообщила в понедельник на совещании в ведомстве замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Ранее у Минкультуры была договоренность с Комитетом Госдумы по культуре о внесении законопроекта как депутатского, однако Главное правовое управление (ГПУ) не согласовало проект. После этого документ был доработан и согласован с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и ГПУ. На заседании Комитета Госдумы по культуре 20 ноября депутаты все же отказались внести документ, указав на ведомственную принадлежность вопроса Роспечати и на форму аукциона, которая не будет гарантировать продажу культурно значимой литературы.

"Министр [культуры РФ Владимир Мединский] принял решение после этих слушаний в интересах дела и скорости вносить законопроект от правительства", - сказала Манилова.

При этом замминистра культуры отметила, что представители ведомства продолжат обсуждение законопроекта на площадке комитета Госдумы по культуре в экспертном составе. Манилова предложила до конца года пригласить на него представителей как учреждений культуры, так и книжной отрасли. Замруководителя Роспечати Владимир Григорьев уточнил, что это могут быть Российский книжный союз, Ассоциация независимых издателей и независимые торговые сети.

Как рассказала Манилова, законопроект предлагает, но не обязывает учреждения культуры предоставлять свои площади книготорговцам по символической цене, рассчитанной из фактических затрат на обслуживание данной территории, включая уборку, оплату электроэнергии и отопления. В согласованном ФАС варианте должен проходить аукцион на право заключения договора книготорговца с учреждением культуры.

"Доступ к книге нуждается в государственной поддержке", - сказала замминистра. Такие действия были предприняты в связи с "тотальным сокращением точек продажи книги в РФ". Торговля книгами может быть наиболее актуальной в библиотеках, отметила Манилова.