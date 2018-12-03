В Москве открылась выставка иллюстраций к "Повести о Михаиле Ярославиче Тверском"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Выставка работ заслуженного художника России Людмилы Юги, где представлена серия иллюстраций к историческим произведениям "Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском" и "Житие Анны Кашинской", приуроченная к 700-летию гибели великого князя Михаила Тверского, открылась в понедельник в Доме Российского исторического общества (РИО) в центре Москвы. В церемонии открытия принял участие председатель РИО Сергей Нарышкин.

"Князь Михаил Тверской был первым, кто в открытом бою разбил ордынцев. Но эта победа поставила перед ним очень сложный нравственный выбор: сохранить свою жизнь или избавить жителей родного города от насилия, а сам город от разграбления. Руководствуясь своими принципами и убеждениями, он отвел угрозу от Твери и заплатил за это собственной жизнью. Благодарные потомки поставили князя в один ряд с такими героями земли русской, как Александр Невский и Дмитрий Донской", - сказал Нарышкин.

Как отметила автор работ, она изучала историю своего родного города и жизнь князя Михаила Тверского на протяжении нескольких десятилетий. "Изучая историю Твери примерно с 1986 года, эта тема очень проникла в меня, и я решила сделать серию иллюстраций, посвященных Михаилу Тверскому. Все работы выполнены в стиле древнерусской миниатюры, когда на одном листе присутствует сразу несколько сюжетов. Мне хотелось внутренне проникнуть в то время и почувствовать сердцем нашу историю", - отметила Юга.

В свою очередь, исполнительный директор фонда "История Отечества", член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский подчеркнул, что 700-летие с момента гибели великого князя должно рассматриваться как событие общенационального исторического масштаба.

"Когда Российское историческое общество приняло решение об отмечании 700-летия подвига великого князя, это стало тем этапом, когда мы осознали: это событие не регионального значения, а очень значимая и важная часть всей российской истории", - сказал он.

Михаил Тверской - великий князь Владимирский (1305-1318), вел борьбу с московским князем Юрием Даниловичем за ярлык на великое княжение. После победы в Бортеневской битве (1317) над объединенным войском татар и московского князя Михаил Тверской был вызван в Орду и убит по приказанию Узбек-хана, после чего ярлык перешел Юрию Даниловичу. После избавления русских земель от татаро- монгольского ига Михаил Тверской был канонизирован в лике благоверных.