Guardian назвала 100 лучших песен 2018 года

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Сингл This Is America американского рэпера Дональда Гловера, более известного под псевдонимом Childish Gambino, возглавил список ста лучших песен 2018 года по версии британской газеты The Gardian.

Неофициальный хит-парад самых популярных композиций издание опубликовало в понедельник на основании опроса 50 музыкальных экспертов, сотрудничающих с ним.

Сингл, выпущенный в мае и рассказывающий о проблемах чернокожих, высоком уровне насилия, жестокости полиции, сразу занял первую строчку Billboard Hot 100 - еженедельно публикуемого американским журналом Billboard списка из сотни самых популярных в США хитов.

Вторую строчку списка заняла шестикратная номинант на премию Grammy Жанель Монэ, поющая в стилях поп, фанк и соул, с песней Make Me Feel. На третьей позиции перечня идет американская поп-исполнительница Ариана Гранде с композицией No Tears Left to Cry. Этот релиз стал первым, который Гранде выпустила после теракта в Манчестере, совершенного после ее концерта в мае 2017 года и унесшего жизни 22 человек.

Четвертую строчку заняла композиция Honey шведской поп-певицы Робин (Робин Мириам Карлссон). На пятом месте расположилась композиция Girlfriend французской исполнительницы в стиле инди-поп Christine and the Queens, а на шестом - песня Thank U, Next Арианы Гранде.

Седьмое место в хит-параде Guardian досталось песне Hot Pink в исполнении британской поп-группы Let’s Eat Grandma. Восьмое - у уже упомянутой Робин за композицию Missing U, девятое - у американской хип-хоп исполнительницы Карди Би за композицию I Like It, и десятое место - у композиции Love It if We Made It в исполнении британской рок-группы The 1975.

Ни одна российская композиция в неофициальном хит-параде не представлена.