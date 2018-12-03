Фестиваль "Школа. Студия. Мастерская" открывается в Петербурге при участии театров Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Второй международный театральный фестиваль "Школа. Студия. Мастерская" открывается во вторник в Петербурге при участии театров из России, Болгарии, Великобритании и Италии. В первый день будет показан спектакль "Прошлым летом в Чулимске" по пьесе Александра Вампилова в постановке художественного руководителя театра "Мастерская", заслуженного деятеля искусств России Григория Козлова, сообщили ТАСС организаторы.

"Главная задача этого уникального фестиваля - показать общую картину жизни театра-школы, в которой идет непрерывный творческий поиск и творческий процесс обучения. Мы попытались собрать вместе театры, которые близки по духу мастерской и в которых сохраняется принцип студийности", - сказал куратор программы фестиваля Дмитрий Изотов.

Он напомнил, что фестиваль родился в прошлом году в ознаменование 20-летия "Мастерской" Козлова и прошел с большим успехом, убедив организаторов, что это начинание востребовано и вызывает большой интерес, прежде всего, у молодежной аудитории. На этот раз фестиваль посвящается памяти московского режиссера и педагога Дмитрия Брусникина, который ушел из жизни минувшим летом. Будет показан спектакль совместного производства театра "Практика" и Мастерской Дмитрия Брусникина "Человек из Подольска. Сережа очень тупой".

Также в программе фестиваля - спектакли московских театров "Мастерская Петра Фоменко", "Июльансамбль" и Центр имени Всеволода Мейерхольда, пермского театра "У моста", театра "Парафраз" из Глазова. Среди иностранных гостей - Эмили Кардинг из Великобритании с моноспектаклем "Ричард III" Уильяма Шекспира, итальянец Александр Нордштрем со своей "Оптической трилогией" и болгарский театр Credo со спектаклем "Папа всегда прав" по Хансу-Кристиану Андерсену.

Петербург будут представлять Большой театр кукол, Молодежный театр на Фонтанке, Небольшой драматический театр, а также театр "Суббота", который открывает год своего 50-летия премьерой гоголевского "Ревизора".

Основу фестивального репертуара составит новое прочтение отечественной и мировой классики. Особый раздел составили восемь новых пьес, читки которых пройдут до 15 декабря на малой сцене "Мастерской". В среду в Доме актера состоится творческая встреча с художественным руководителем театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгением Каменьковичем.