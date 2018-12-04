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Опубликован официальный трейлер фильма "Капитан Марвел"

Как ожидается, картина выйдет на экраны 8 марта 2019 года
Кадр из фильма "Капитан Марвел" filmpro.ru
Кадр из фильма "Капитан Марвел"
© filmpro.ru
'MARVEL Россия/YouTube'

Marvel представила официальный трейлер фильма "Капитан Марвел". Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

По сюжету пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс "после столкновения с враждующими инопланетными расами обретает суперсилу и становится неуязвимой". "Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу", - говорится в описании к трейлеру.

Режиссерами фильма стали Анна Боден и Райан Флек. Главные роли исполнили Джемма Чан, Бри Ларсон и Джуд Лоу.  

27 ноября Marvel начала 100-дневный обратный отсчет до выхода "Капитана Марвел" на экраны. Мировая премьера запланирована на 8 марта 2019 года.

 

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