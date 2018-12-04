Концерт группы IC3PEAK задерживается в Саратове из-за проверки концертной площадки

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Концерт с участием московской группы IC3PEAK задерживается в Саратове из-за проверки - в здании, где должен был начаться концерт, сначала искали взрывчатые, а затем наркотические вещества, сообщили ТАСС в администрации заведения.

"Около 18:00 по местному времени (17:00 мск) в клуб приехали полицейские, на 20:00 был назначен концерт с участием IC3PEAK. Как нам объяснили сотрудники полиции, сначала искали взрывчатку, теперь мы 50 минут ждем собаку, которая должна проверить клуб на наркотические вещества. Люди стоят на улице, артисты находятся в гримерке", - рассказала ТАСС администратор клуба.

Она уточнила, что продолжается обыск всех помещений клуба, однако, как ожидается, концерт все же состоится, хоть и с опозданием.

Комментарием правоохранительных органов и экстренных служб ТАСС не располагает.

Ранее сообщалось, что 1 декабря полиция в субботу задержала музыкантов московской группы IC3PEAK в Новосибирске. Спустя несколько часов их отпустили. Концерт группы, назначенный на 1 декабря, был отменен. Причины отмены не уточнялись.

IC3PEAK - электронная музыкальная группа из Москвы, в которую входят Анастасия Креслина и Николай Костылев. Группа была создана в 2013 году. Она записала четыре альбома: два - на русском языке, два - на английском.