В Москве назовут обладателей премии за достижения в области кино и телевидения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения пройдет в среду в Москве. Лауреатов будут чествовать в столичном кинотеатре "Иллюзион", сообщили ТАСС в пресс-службе журнала "Кинорепортер".

Впервые за семь лет церемония пройдет под новым брендом - ее проводит первый российский глянцевый журнал о кино "Кинорепортер", который создали на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter.

"Мы расширили содержание журнала за счет рубрик, посвященных театральному и музыкальному искусству, телевизионной и веб-продукции, в частности такому популярному направлению, как веб-сериалы, а также устремились в сторону евразийского пространства, по такому же принципу постепенно, не сразу, конечно, обновится и премия "Событие года", - сказала ТАСС редакционный директор журнала Мария Лемешева.

"В этом году у нас восемь номинаций: актер и актриса года, открытие года, мастер-класс года, телеперсона года, хит и прорыв года, а также проект года, - отметила Лемешева. - В рамках одной из них, например, мы будем вручать премию музыкальному исполнителю. В следующем году обязательно появится номинация, связанная с театральной деятельностью".

Также планируется уделять большое внимание развитию сферы профессиональной киножурналистики. "Буквально несколько недель назад, в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума мы подписали соглашение о сотрудничестве в данном направлении с Союзом журналистов России, - уточнила Лемешева. - Надеюсь, что в наступающем году нам удастся совместно учредить и специальную номинацию для профильных журналистов".

Почетные гости церемонии

Как ожидается, гостями церемонии станут министр культуры РФ Владимир Мединский, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, режиссеры Никита Михалков, Алексей Учитель, Светлана Дружинина, музыкант Юрий Башмет, актрисы Валентина Талызина, Ирина Розанова, Елена Яковлева, актеры Дмитрий Харатьян, Гоша Куценко и другие.

О том, что на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter будет создано самостоятельное издание под названием "Кинорепортер", стало известно в конце октября 2018 года. Управление изданием будет осуществляться автономной некоммерческой организацией (АНО) "Агентство поддержки национальной киноиндустрии", председателем правления которой является режиссер Никита Михалков. В число учредителей вошли АНО "Золотой орел" и акционерное общество "Юрконсультация №1".