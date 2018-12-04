На ВДНХ открываются четыре выставки

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Произведения русских художников, рукописи и письма Булгакова, модели одежды, созданные великими кутюрье мира, и воплощения образов полета смогут увидеть посетители ВДНХ на выставках, которые откроются в среду.

Масштабная выставка "Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея" представит 130 знаковых полотен русских художников в павильоне "Рабочий и колхозница". "Выставка в таком объеме представлена в Москве впервые, можно увидеть произведения XVIII-XIX веков, весь золотой фонд русской культуры, авангардистские полотна, удивительную коллекцию восточного искусства, всех их собирал один из главных промышленников Самары того времени Альфред фон Вакано", - рассказала журналистам куратор выставки Лина Краснянская.

Посетители увидят произведения русского изобразительного искусства периода первой половины XVIII века - 70-х годов XX века разных жанров: от светского портрета до авангарда и соцреализма. Среди представленных полотен "Две сестры" Владимира Маковского, "Зима" Алексея Саврасова, "Боярышня" Василия Сурикова, "Композитор А. Г. Рубинштейн" Ильи Репина, "Постройка дома" Ольги Розановой, а также картины Ивана Крамского, Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Александра Бенуа, Василия Тропинина, Давида Бурлюка. В экспозицию вошли и миниатюры, панно из Китая, Японии, Индии XVII-XIX веков из собрания восточного искусства Самарского музея.

Пять героев Булгакова

Выставка пройдет с 5 декабря 2018 года по 31 марта 2019 года, параллельно с ней в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет совместный проект ВДНХ и музея М. А. Булгакова "Явление героя. В поисках Михаила Булгакова", рассказывающий о биографии автора и истории создания его произведений. "Название вызывало споры, так как сам Булгаков о себе говорил, что он не герой, и его персонажей также нельзя назвать героями в полном смысле", - сказал директор Булгаковского музея Петр Мансилья-Круз.

Экспозиция состоит из трех частей, в первой "За мной, мой читатель!" сконструирована реальность персонажей из произведений Булгакова. "Выставка представляет пять героев: условного литератора с женой, Алексея Турбина, неожиданно, Мольера, писателя Максудова и Мастера, последнего по времени героя", - отметил куратор выставки Леонид Копылов.

Вторая часть "Я, к сожалению, не герой" показывает документы, рукописи, письма, указывающие хронологию и логику появления ключевых героев произведений писателя. В третьей части "Извлечение мастера" гости увидят портрет писателя, который складывается из его фотоизображений и текстов воспоминаний современников.

Выставка подготовлена в рамках второго сезона программы российского и международного межмузейного обмена "Резидент". Материалы для нее были предоставлены более чем десятью музеями и архивами Москвы и Санкт-Петербурга.

Модный сезон

В павильоне №16 ВДНХ "Гидрометеорология" с 5 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года состоится выставка телеведущего и эксперта в области моды Александра Васильева "Гламур 80-х". В экспозицию вошло более 50 моделей одежды и около 100 аксессуаров соответствующего стиля прошлого века, среди которых обувь, сумки, украшения, в дополнение также представлены фотографии и журналы той эпохи.

"Это, конечно же, эпоха, когда женщина считалась властелином земли. Вы увидите здесь модели из домов Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent. Мода возвращается на круги своя каждые 25 лет. Сейчас уже прошло 30 лет с той эпохи, и мы видим в них только прекрасное, ностальгическое и замечательное", - поделился Васильев, чьи слова приводит пресс-служба ВДНХ.

Стадии полета

Победительница направления "Искусство" третьего сезона проекта "Взлет" Анастасия Вепрева и куратор Сергей Попов представят посетителям павильона "Космос" экспозицию "Легко". Проект демонстрирует размышления художницы на тему хрупкости жизни и исторической памяти.

Он состоит из трех частей: земля, облака и небо. В первую часть вошли графические листы, на которых автор изображает свои идеи на тему исторических катастроф. Во второй части - абстрактные графические листы от потолка до пола, образное представление облачного мира. Третья часть - большой белоснежный постамент, где расположены кроватки - фигурки из папье-маше, в которых лежат рисунки спящих.

Куратор выставки Сергей Попов считает, что художница актуализирует различные режимы восприятия полета человека. "Вепрева работает с этими образами уверенно и точно, давая зрителю возможность переживать их как поэтичные метафоры, но в то же время оставаясь в пределах жесткой реалистичной стилистики", - цитирует его слова пресс-служба.