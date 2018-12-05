Мединский и Аксенов возглавят создаваемый попечительский совет галереи им. Айвазовского

"Принято решение о создании попечительского совета галереи им. Айвазовского. Министр культуры России Владимир Ростиславович Мединский и я будем сопредседателями совета. Активное участие в его деятельности также примут министр культуры Крыма, меценаты, деятели культуры, искусства и науки", - написал Аксенов в среду в Facebook.

Он отметил, что большинство участников народного голосования в рамках общенационального конкурса "Великие имена России" высказались за присвоение Симферопольскому аэропорту имени Айвазовского. По его словам, имя и творчество всемирно известного художника - один из главных символов региона. "Иван Константинович много путешествовал, но своей родиной считал Феодосию. Он был большим патриотом России и Крыма, внес огромный вклад в популяризацию полуострова, в благоустройство родного города", - добавил глава республики.

По его словам, имя Айвазовского связано не только со всемирно известной Феодосийской картинной галереей, но и с организацией водоснабжения, инициативой по строительству железной дороги и расширению Феодосийского порта, которые "способствовали развитию всего региона".

Голосование по присвоению аэропортам РФ имен великих людей проходило с 11 октября по 30 ноября. Россияне выбирали имена великих соотечественников для 47 аэропортов страны. Всего голосовало более 5,52 млн человек, из них через социальные сети - более 2,7 млн человек, с помощью горячей линии - более 220 тыс. человек и через офлайн-голосование - более 2,7 млн человек. По результатам голосования аэропорту Симферополя будет присвоено имя Айвазовского.

Художник Иван Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанная им картинная галерея - это один из старейших художественных музеев России, где хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника - 416 работ, в том числе 49 эталонных, а также полотна его учеников и последователей, всего он создал более шести тыс. полотен. Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Художник скончался в 1900 году и похоронен в Феодосии.