Вручение премии "Событие года" журнала "Кинорепортер". Видеотрансляция

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Торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения проходит в Москве. Лауреатов чествуют в столичном кинотеатре "Иллюзион". Впервые за семь лет церемония проходит под новым брендом - ее проводит первый российский глянцевый журнал о кино "Кинорепортер", который создали на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter.

Как ожидается, гостями церемонии станут министр культуры РФ Владимир Мединский, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, режиссеры Никита Михалков, Алексей Учитель, Светлана Дружинина, музыкант Юрий Башмет, актрисы Валентина Талызина, Ирина Розанова, Елена Яковлева, актеры Дмитрий Харатьян, Гоша Куценко и другие.