Руководители музеев поддержали назначение Грачевой директором РОСИЗО

В конце октября 2018 года и. о. директора РОСИЗО была назначена Вера Лагутенкова, ранее занимавшая должность замдиректора. Согласно данным радиостанции "Говорит Москва", за первый месяц работы ей было начислено 3 734 340 рублей, в том числе 2 млн рублей премии за девять месяцев работы. В Минкультуры РФ позже провели проверку РОСИЗО и подтвердили данные о многомиллионных премиях, пообещав принять "самые жесткие меры". 4 декабря коллективу представили нового директора - Грачеву.

"Коллективу РОСИЗО повезло, музей будет в надежных руках. Софья Грачева - очень ответственный, высоко профессиональный человек, который умеет ставить цели, задачи и всегда достигать результатов. Кроме того, она человек очень внимательный, отзывчивый. С ней всегда работалось комфортно", - цитирует пресс-служба директора музея-заповедника "Кижи" Елену Богданову.

Гендиректор Музея Востока Александр Седов, который знаком с Грачевой несколько лет, охарактеризовал ее как профессионала высокого уровня и отметил ее компетентность и честность. Положительно отозвалась о совместной работе с ней и гендиректор Петергофа Елена Кальницкая. "Она - человек четкий, всегда доброжелательный", - привели в пресс- службе слова Кальницкой.

Директор Тульского музея оружия Надежда Калугина отметила высокую культуру делового общения, присущую Грачевой. "Это очень притягательно и для многих моих коллег служило примером того, как нужно подходить к решению вопросов, как общаться и как создавать вот эту особую атмосферу доверия", - цитируют ее в Минкультуры.