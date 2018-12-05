Роман Каримов завершил съемки продолжения своего фильма "Неадекватные люди"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Съемки продолжения одного из популярных российских фильмов десятилетия - картины "Неадекватные люди" Романа Каримова - завершились в Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду прокатчики ленты.

"Съемки картины "Неадекватные люди - 2" завершились, они проходили в Москве с середины сентября", - отметили в пресс-службе. Основной актерский состав сиквела не изменился: в фильме снимались Ингрид Олеринская, Илья Любимов и Евгений Цыганов. В прокат фильм выйдет в конце 2019 года.

"Неадекватные люди" - дебютная работа режиссера Романа Каримова, вышедшая в прокат в 2011 году. Картина завоевала пять призов фестиваля российского кино "Окно в Европу" в Выборге, в том числе "Гран-при за лучший игровой фильм".

"Для меня "Неадекватные люди" - это личная история, которую я проживаю со своими героями и которой отмеряю этапы своей жизни, - привели в пресс-службе слова Каримова. - Когда я закончил первый фильм, конечно, я не думал о сиквеле. Все эти восемь лет меня постоянно спрашивали, будет ли продолжение: зрители даже предлагали возможное развитие этой истории, актеры хотели вернуться к своим ролям".

Герой первого фильма - 30-летний неудачник Виталий, который сбегает от проблем из Серпухова в Москву, где знакомится со своей соседкой - юной Кристиной. Согласно сюжету второй части, герои поженились. Однако вскоре Кристина начинает понимать, что супруг пропадает на работе не только из-за своей загруженности.