Минкультуры подтвердило уход главы Росгосцирка с поста

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк") Дмитрий Иванов ушел в отставку, подтвердили ТАСС в среду в пресс-службе Минкультуры России.

"Дмитрий Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию. До проведения конкурса исполнение обязанностей возложено на заместителя гендиректора по гастрольной деятельности Сергея Белякова. Конкурс будет объявлен позже согласно установленной процедуре", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил ТАСС, что в среду Иванов объявил коллективу о том, что покидает пост.

Дмитрий Иванов родился 13 мая 1965 года, окончил Уральскую академию государственной службы при президенте РФ. До 2014 года был министром культуры Удмуртии, после стал генеральным директором Государственного цирка Удмуртии. На должность генерального директора "Росгосцирка" был назначен 29 августа 2016 года.

Федеральное казенное предприятие "Росгосцирк" - одна из самых крупных цирковых компаний в мире. Ее история началась в 1919 году, а на данный момент она объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В Росгосцирке работают около 4,5 тыс. сотрудников, среди которых сотни артистов, ставших победителями самых престижных международных фестивалей и конкурсов.