Актерами года по версии журнала "Кинорепортер" стали Юлия Александрова и Павел Деревянко

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Актеры Юлия Александрова и Павел Деревянко получили в среду кинонаграду "Событие года" в актерских номинациях. Церемония награждения победителей проходит в столичном кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент ТАСС.

Впервые за семь лет церемония проходит под новым брендом - ее проводит российский глянцевый журнал о кино "Кинорепортер", который создали на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter.

Юлия Александрова получила награду за сериал "Звоните Ди Каприо". "Огромное спасибо, что оценили мою работу, эта роль была для меня выбросом в космос, хочу поблагодарить самого главного человека - Жору Крыжовникова (режиссер картины и супруг актрисы - прим. ТАСС)", - сказала Александрова.

Павел Деревянко отмечен за сериал "Домашний арест". "Получать призы всегда очень приятно, хочу сказать спасибо присутствующим здесь режиссеру Пете Буслову и моей партнерше по сериалу Марине Александровой, - сказал актер со сцены. - К чему слова, если на небе звезды".

"Сегодня мы подводим итоги 2018 года, - сказала в начале церемонии редакционный директор журнала Мария Лемешева. - В этом году были свои интриги, комбинации, хэппи-энды". Она добавила, что в уходящем году российское кино достигло небывалых кассовых сборов - "3 млрд рублей собрал только один фильм - "Движение вверх".

Всего у премии восемь номинаций: актер и актриса года, открытие года, мастер-класс года, телеперсона года, хит и прорыв года, а также проект года.

О том, что на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter будет создано самостоятельное издание под названием "Кинорепортер", стало известно в конце октября 2018 года. Управление изданием будет осуществляться автономной некоммерческой организацией (АНО) "Агентство поддержки национальной киноиндустрии", председателем правления которой является режиссер Никита Михалков. В число учредителей вошли АНО "Золотой орел" и акционерное общество "Юрконсультация № 1".