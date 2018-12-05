В Париже открылся кинофестиваль в рамках проекта "Нуреевские сезоны"

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Кинофестиваль, посвященный знаменитому танцовщику и балетмейстеру Рудольфу Нурееву (1938-1993), открылся в Париже. Французская столица стала первой точкой зарубежного турне культурного проекта "Нуреевские сезоны", запущенного в Москве в марте этого года к 80-летию артиста.

Открылся фестиваль в среду вечером показом фильма "Рудольф Нуреев: Танец к свободе", рассказывающем о начале французской главы его биографии. "Не случайно, что кинофестиваль, посвященный Нурееву, проходит во Франции", - сказала ТАСС вице-президент Французской ассоциации "Друзья Русских сезонов" Ольга Мишо. "Здесь очень много ценителей творчества легендарного артиста, чей вклад в развитие современного танца огромен", - отметила она.

"Фильмы, представленные на фестивале, невозможно смотреть без волнения", - заметила Мишо. По ее словам, "у французских поклонников балета есть прекрасная возможность увидеть уникальные кадры из творческой биографии Нуреева, в которой интересна и дорога каждая страница".

Посвящение мастеру

Как рассказали ТАСС в Российском центре науки и культуры (РЦНК), среди фильмов, которые увидят гости фестиваля, - "Венеция, карнавал - любовь", снятый итальянским режиссером Марио Ланфранки в 1982 году в Венеции вскоре после того, как в 1979 году итальянское правительство объявило о возобновлении ежегодных Венецианских карнавалов.

В этой кинокартине известный балетмейстер сыграл свою последнюю роль в кино. "Но это не просто художественный фильм, а фильм-балет, где Нуреев танцует вместе с итальянской звездой балета Карлой Фраччи", - отметили устроители фестиваля. Кинокартина была представлена на Венецианском кинофестивале и имела ограниченный прокат. Во Франции она будет показана впервые.

Зрители также увидят документальный фильм "Рудольф Нуреев - как он есть", снятый режиссером Николаем Борониным 1991 году. Этот фильм особенно ценен тем, что в него вошло большое интервью мастера во время приезда в Ленинград в 1990 году для участия в спектакле "Сильфида".

Французская публика также впервые увидит художественный фильм "Визит", снятый башкирскими кинематографистами на родине Нуреева - в Уфе.

Одновременно с фестивалем в РЦНК открылась большая фотовыставка. Она посвящена юбилею Нуреева и Году российского балета.

Рекорд из Книги Гиннесса

Рудольф Нуреев родился 17 марта 1938 года в поезде. Его мать направлялась во Владивосток к мужу, который служил в артиллерийском дивизионе.

После начала Великой Отечественной войны отец ушел на фронт. Рудольф вместе с матерью находился в эвакуации в Зауралье. После окончания войны воссоединившаяся семья проживала в Башкирии, где будущий артист посещал занятия в танцевальном кружке при уфимском Дворце пионеров.

Выпускник Ленинградского хореографического училища (ныне - Академия русского балета им. А.Я. Вагановой), Нуреев с 1958 года являлся солистом Ленинградского академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне - Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны. В 1983-1989 годах Нуреев руководил балетом Парижской оперы, продолжая выступать на сцене.

Необычный стиль его танца поражал самую искушенную публику. Именно его дуэту с английской балериной Марго Фонтейн (1919-1991) принадлежит занесенный в Книгу Гиннесса рекорд по количеству вызовов на поклон: после спектакля "Лебединое озеро" в Венской государственной опере в 1964 году занавес поднимался больше восьмидесяти раз.

С 1991 года Нуреев занимался дирижерской деятельностью. Великий артист скончался в январе 1993 года Леваллуа-Перре под Парижем. Ему было 54 года. Согласно его воле, он похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в пригороде французской столицы.