В Архангельске открывается международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Оpen

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Более 50 фильмов покажут зрителям в ходе Второго международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Оpen, который открывается в четверг в Архангельске. Как сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова, перед официальным открытием в кинотеатре "Русь" гости и участники фестиваля пройдут по символической звездной дорожке.

"Открытие кинофестиваля стран Арктики начнется со звездной дорожки - она у нас синего цвета. По ней пройдут почетный президент кинофестиваля Игорь Угольников, актер и председатель жюри художественных фильмов Алексей Агранович, председатель жюри документального кино, шведский режиссер Гунилла Брески, члены жюри, актеры, режиссеры, журналисты и гости фестиваля. Фильмом открытия фестиваля станет исландский художественный фильм "Затерянные во льдах", это премьера, а в конкурсной программе 53 картины из восьми арктических стран", - сказала Статикова.

В конкурсе представлены фильмы из России, США, Канады, Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии в трех номинациях: игровое, короткометражное и документальное кино. Фильмы конкурсной программы смогут посмотреть не только члены жюри, но и зрители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. "Для нас было несколько неожиданно, что документальное кино заинтересовало зрителей не меньше, чем игровое", - отметила продюсер фестиваля Анжелика Долинина.

В день открытия фестиваля в Северодвинске датская актриса Джессика Диннадж представит новый художественный фильм "Виновный", в котором она исполнила главную роль, начнут работать площадки социальной и образовательной программ, стартует медиасеминар. В последующие дни на встречу со зрителем приедут актриса театра и кино Виктория Толстоганова, кинорежиссеры Оксана Карас и Михаил Сегал, актер и режиссер Эрик Пол Эриксон, актриса Мария Скуратова и сценарист Мария Ошмянская, председатель жюри короткого метра, исландский режиссер Дагур Кари Петурссон.

Церемония награждения победителей кинофестиваля состоится 9 декабря в Архангельском театре драмы им. М. В. Ломоносова.

Проект кинофестиваля Arctic Оpen стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Первый фестиваль прошел с 7 по 9 декабря 2017 года на 14 киноплощадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Более 3 тыс. зрителей посмотрели 60 конкурсных и внеконкурсных картин. Фестиваль продолжился киномарафоном, в ходе которого ленты фестиваля представили жителям 10 районов области.