Единственный в России саамский музей представит выставку о своей истории

МУРМАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Музей саамов в селе Ловозеро Мурманской области в честь 50-летия со дня создания откроет 7 декабря выставку о своей истории и вкладе в изучение и популяризации культуры этого северного народа, сообщает пресс-служба областного правительства.

Саамы - малочисленный коренной народ Севера, в России проживают около 2 тысяч представителей народа, в основном - на Кольском полуострове.

"7 декабря будет открыта выставка "Хранители времени", посвященная 50-летию ловозерского музея саамов. На сегодняшний день он является единственным музеем в России, рассказывающим о саамах", - сообщает пресс-служба.

Первая экспозиция музея была создана в 1962 году в селе Ловозеро учителем географии местной школы-интерната Павлом Юрьевым. В 1968 году эта экспозиция стала отделом Мурманского областного краеведческого музея, с этого события и отсчитывает историю саамский музей.

С 1987 года музей располагается в отдельном здании, где ранее находился районный дом культуры. Площадь экспозиций составляет более 300 кв. м. Здесь представлены около тысячи музейных предметов, рассказывающих о саамах Ловозера, об их истории и культуре.

На открывающейся выставке будут представлены фотографии, документы и газетные материалы из фондов краеведческого музея и Государственного архива Мурманской области, а также из личных архивов сотрудников музея, рассказывающие об истории возникновения и развития музея, его вкладе в сохранение историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, села Ловозеро и Ловозерского района.