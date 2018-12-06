Минкультуры начнет комплексный аудит деятельности РОСИЗО в январе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует провести в январе-феврале 2019 года комплексный аудит деятельности музейно-выставочного центра РОСИЗО после скандала с многомиллионными премиями, сообщил журналистам в четверг директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.
В конце октября 2018 года и. о. директора РОСИЗО была назначена Вера Лагутенкова, ранее занимавшая должность замдиректора. Согласно данным радиостанции "Говорит Москва", за первый месяц работы ей было начислено 3 734340 рублей, в том числе 2 млн рублей премии за девять месяцев работы. В министерстве позже провели проверку РОСИЗО и подтвердили данные о премиях, пообещав принять "самые жесткие меры". 4 декабря коллективу был представлен новый директор, им стала замдиректора департамента музеев Минкультуры Софья Грачева.
"Весь январь и февраль у нас будет комплексная проверка деятельности РОСИЗО", - сказал Кононов, уточнив, что аудит будет организован силами министерства.
По его словам, министерство получило дополнительные материалы по деятельности РОСИЗО, которые запрашивало после экспресс-проверки. "Мы получили материалы, разбираемся", - уточнил директор.
Ранее замминистра культуры Алла Манилова сообщила, что у министерства есть вопросы, которые касаются оформления приказов о вознаграждении сотрудников РОСИЗО. В частности, есть несовпадение перечня сотрудников в приказах о назначении ответственных за выставочные проекты и в приказах о премировании. Кроме того, внимание Минкультуры привлекло увольнение сотрудников организации, похожее на сокращение персонала, которое официально не проводилось.