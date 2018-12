Драму "Рома" номинировали на "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранный фильм"

В список номинантов включен также ливано-американский фильм "Капернаум" (Capernaum, 2018), бельгийско-нидерландская драма "Девочка" (Girl, 2018), немецкая лента "Не оглядывайся" (Never Look Away, 2018) и японская картина "Воришки" (Shoplifters, 2018).

Выдвинутые на соискание "Золотого глобуса" российская картина "Человек, который удивил всех" (2018) режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова о борьбе за жизнь неизлечимо больного егеря из сибирской деревни и фильм "Довлатов" (2018) режиссера Алексея Германа - младшего о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова не попали в число номинантов.

76-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 6 января в отеле "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе.

"Лучший анимационный фильм"

Мультфильмы "Суперсемейка 2" (Incredibles 2, 2018) режиссера Брэда Бёрда и "Остров собак" (Isle of Dogs, 2018) постановщика Уэса Андерсона номинированы на кинотелевизионную премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".