Драму "Рома" номинировали на "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранный фильм"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Драма "Рома" (Roma, 2018) мексиканского режиссера Альфонса Куарона включена в список номинантов на премию "Золотой глобус" (Golden Globe Award) в категории "Лучший иностранный фильм". Об этом объявлено в четверг на церемонии Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Трансляция шла на сайте Goldenglobes.com .

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Мультфильмы "Суперсемейка 2" (Incredibles 2, 2018) режиссера Брэда Бёрда и "Остров собак" (Isle of Dogs, 2018) постановщика Уэса Андерсона номинированы на кинотелевизионную премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".

76-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 6 января в отеле "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе.

Выдвинутые на соискание "Золотого глобуса" российская картина "Человек, который удивил всех" (2018) режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова о борьбе за жизнь неизлечимо больного егеря из сибирской деревни и фильм "Довлатов" (2018) режиссера Алексея Германа - младшего о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова не попали в число номинантов.

В список номинантов включен также ливано-американский фильм "Капернаум" (Capernaum, 2018), бельгийско-нидерландская драма "Девочка" (Girl, 2018), немецкая лента "Не оглядывайся" (Never Look Away, 2018) и японская картина "Воришки" (Shoplifters, 2018).

В этой категории представлена анимационные ленты "Ральф против интернета" (Ralph Breaks the Internet, 2018) Фила Джонстона и Рича Мура.

Кроме того, номинированы "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018) Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана, а также японский мультфильм "Мирай из будущего" (Mirai no Mirai, 2018) режиссера Мамору Хосоды.

"Лучший режиссер"

Голливудский режиссер Брэдли Купер, снявший мелодраму "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018), выдвинут на премию "Золотой глобус" (Golden Globe Award) в категории "Лучший режиссер".

В этой же номинации в качестве претендентов на награду названы мексиканец Альфонсо Куарон, снявший фильм "Рома" (Roma, 2018) о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, американский режиссер Питера Фаррелл, снявший картину "Зеленая книга" (Green Book, 2018), которая уже была отмечена Национальным советом кинокритиков как лучший фильм уходящего года, режиссер Спайк Ли, снявший фильм "Черный клановец" (BlacKkKlansman, 2018) о противостоянии темнокожего полицейского и его напарника с преступной группировкой, а также Адама Маккей, снявший фильм "Власть" (Vice, 2018) о роли денег и связей в современном мире.

"Лучшая мужская роль в драматическом фильме"

В число номинантов на премию в категории "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" вошли актеры Брэдли Купер и Уиллем Дефо.

Дефо номинирован за участие в фильме "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity’s Gate), где он сыграл знаменитого художника, Купер - за свою роль в картине "Звезда родилась" (A Star Is Born), в которой он также выступил в качестве режиссера-постановщика.

Награда также может достаться Лукасу Хеджесу ("Стертая личность", Boy Erased), Джону Дэвиду Вашингтону ("Черный клановец", BlacKkKlansman) и Рами Малеку за фильм "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), где он исполнил роль солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри.