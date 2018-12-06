Вице-спикер Госдумы представила в Архангельске фильм об арктическом регионе

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Премьера телевизионного документального фильма "Возвращение в страну поморов" состоялась в четверг на Втором международном кинофестивале стран Арктики Arctic Оpen. Картину о жизни людей в Архангельской области представила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, при содействии которой снят фильм, она же выступила в качестве одного из авторов.
"Основная идея была показать людей в регионе. <...> Везде Север - это белое пятно, и, наверное, это был мой крик души - показать, что это не так, что это прекрасная земля, и где живут прекрасные люди", - рассказала ТАСС Епифанова.
Картина снята ООО "ГРИГ-фильм" при поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям режиссером Кариной Виленкиной. Съемочная группа в августе 2018 года по приглашению Ольги Епифановой работала в Архангельской области: Архангельске, Северодвинске, Холмогорском, Приморском и Пинежском районах. "Архангельская область была выбрана случайно: когда мы познакомились с Григорием Львовичем [Илугдиным, продюсером фильма], он сказал, что у него стоит задача снять фильм про людей в регионе, про тех людей, которые за МКАДом определяют жизнь России. И я сказала - давайте снимать Архангельскую область, и я вам помогу", - пояснила Епифанова.
Фильм рассказывает о быте Русского Севера в настоящее время. Главные герои - жители северной глубинки, которые рассказывают о себе и о жизни на Севере. Картина планируется к показу на федеральных каналах.
Второй международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open проходит в Архангельске с 6 по 9 декабря, в конкурсной программе представлено 53 игровых, короткометражных и документальных картины из России, США, Канады, Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Проект кинофестиваля Arctic Оpen стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Первый фестиваль прошел с 7 по 9 декабря 2017 года.