Эрмитаж покажет "живые картины" в день своего основания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж подготовил к своему традиционному музейному празднику, который ежегодно отмечается 7 декабря в день святой Екатерины, программу мероприятий для зрителей с открытием выставок и показом на Дворцовой площади "живой картины" британского художника и режиссера Марты Файнс. Вход в музей в этот день будет бесплатным, сообщил ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"7 декабря Эрмитаж работает бесплатно, и тогда же, всю вторую половину дня, на Дворцовой площади будет очень интересное действо", - рассказал Пиотровский на интернет-встрече, которая проходит перед праздником.

Как сообщили в пресс-службе музея, в Дни Эрмитажа традиционно открываются крупные временные выставки и обновленные постоянные экспозиции.

"Сенсация этого года выставка "Пьеро дела Франческа, монарх живописи", объединяющая работы мастера из разных итальянских и европейских коллекций. Уникальная экспозиция включает картины, фрески, рукописи одного из величайших художников Италии XV века, произведений которого нет в российских собраниях", - говорится в сообщении пресс-службы Эрмитажа. Выставка будет доступна для посетителей с 7 декабря до 10 марта.

В рамках Дней Эрмитажа посетителям также представят отреставрированные вазы Императорского фарфорового завода из Зимнего дворца и выставку "Не верь глазам своим: обманки в искусстве". На ней будут показаны произведения из серебра, стекла, фарфора, цветного камня и ткани, создающие иллюзию присутствия подлинной натуры - листа бумаги, закрытой книги, фруктов и ягод, а не их изображения.

"Подарком для всех любителей искусства станет демонстрация на Дворцовой площади 7 декабря с момента открытия Эрмитажа и до десяти часов вечера видеопроизведения известного британского художника и режиссера Марты Файнс "Рождество". Это первое произведение, созданное при помощи инновационной технологии "SLOimage" - компьютерной программы, специально разработанной программистами в сотрудничестве с автором", - сообщили в пресс-службе.

Файнс, автор полнометражных фильмов "Онегин" (1999) и "Хромофобия" (2005), с 2011 года работает на стыке видео- арта и современных компьютерных технологий, которые позволяют сочетать качества живописи и кинематографа. Ее проект будет представлять собой картину, спроецированную на эрмитажные здания, в которой на едином фоне будет меняться сюжет.

Об Эрмитаже

Музей ведет свою историю с 1764 года, он был основан императрицей Екатериной II. Коллекция Государственного Эрмитажа включает 3,1 млн предметов (более 2 млн экспонатов оцифровано), в том числе живопись, графику, скульптуру и предметы прикладного творчества, археологические находки и нумизматический материал. Эрмитаж располагается в 10 зданиях, включая главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня".

Выставочные площади Эрмитажа занимают 100 тыс. квадратных метров - за последние 25 лет они увеличились в три раза. В зданиях Эрмитажа для посетителей открыты 542 зала. Количество посетителей музея достигло 4,5 млн человек в год.