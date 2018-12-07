Табличка с русским крейсером "Баян" продана на аукционе вещей Фрэнка Синатры

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Серебряная пластина из мастерской Фаберже с изображением русского крейсера первого ранга "Баян" продана в четверг на аукционе вещей из собрания певца Фрэнка Синатры и его супруги Барбары, проведенном аукционным домом Sotheby's в Нью-Йорке.

На пластине, изготовленной по случаю закладки корабля 26 июня 1899 года на французской верфи "Ла Сейн", помещено изображение четырехтрубного броненосного крейсера российского императорского флота. Он вступил в строй в 1903 году и год спустя был потоплен в гавани Порт-Артура. Пластинка с русским крейсером ушла с молотка за $6,8 тыс.

На аукционе были проданы еще несколько вещей из санкт-петербургской мастерской Карла Фаберже - эмалевая рамка с позолотой за $22,5 тыс., рамка, отделанная голубой эмалью за 15 тыс. и серебряная шкатулка за 7,5 тыс.

Самым дорогим лотом стал портрет Фрэнка Синатры кисти Нормана Рокуэлла (1894-1978): он был продан за $686 тыс., более чем в пять раз выше первоначальной оценки. За $495 тыс. ушло с аукциона написанное в 1938 году полотно "Девушка в тюрбане" американского художника Уолта Куна (1877-1949). Как отметили эксперты аукционного дома, Барбара Синатра особенно ценила это полотно, поскольку оно напоминало ей о начале ее карьеры в шоу-бизнесе. За $100 тыс. было продано абстракционистское полотно "Без названия", написанное самим Синатрой в 1991 году.