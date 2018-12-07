Большой театр поставил к юбилею Солженицына оперу по его повести

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) отмечает 100-летие со дня рождения Александра Солженицына премьерой новой постановки оперы Александра Чайковского "Один день Ивана Денисовича" по одноименной повести знаменитого писателя. Постановка осуществлена на Камерной сцене ГАБТ, серия премьерных показов пройдет 7, 8 и 9 декабря, сообщила ТАСС пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

Опера по мотивам Солженицына

Собеседница агентства рассказала, что мировая премьера оперы "Один день Ивана Денисовича" состоялась в 2009 году в Пермском театре оперы и балета. С тех пор опера больше не ставилась, так что на Камерной сцене Большого театра это всего лишь ее второй "выход" на публику.

"Постановщик в обоих случаях один и тот же - Георгий Исаакян", - уточнила Новикова, отметив, что именно этому режиссеру в свое время пришла идея создания оперы по "Одному дню Ивана Денисовича". Исаакян обратился к нескольким композиторам, все отказались: пугала тема. Ведь в повести шла речь об узниках сталинских лагерей, о чем сам автор знал не понаслышке, потому что провел восемь лет заключения в Экибастузском особом лагере в Казахстане.

Но однажды Исаакян случайно в Петербурге столкнулся на улице с Александром Чайковским и получил не просто согласие, а горячую поддержку единомышленника, продолжила Новикова. Как выяснилось, композитор, еще будучи студентом консерватории, зачитывался Солженицым и мечтал это документально правдивое искусство прозы перевести на язык музыкального театра.

"Так, в 2008 году, заручившись поддержкой композитора Александра Чайковского, Исаакян, на тот момент являвшийся художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, пишет письмо Александру Исаевичу Солженицыну с просьбой разрешить воссоздать на оперной сцене его творение. Получив "благословение" автора, Чайковский и Исаакян приступили к работе", - рассказала Новикова.

По ее словам, над либретто композитор и режиссер трудились совместно. Будущая постановка заинтересовала еще одно важное действующее лицо - сына писателя Игната Солженицына, известного пианиста и дирижера, согласившегося стать членом постановочной команды, а именно - дирижером-постановщиком.

Сам Александр Солженицын не видел первой постановки оперы "Один день Ивана Денисовича": меньше чем за год до нее он скончался. "Теперь эта самая постановка воссоздана на Камерной сцене Большого театра к 100-летию со дня рождения писателя", - констатировала пресс-атташе ГАБТ.

За пультом - Игнат Солженицын

Члены постановочной группы подтвердили журналистам на пресс-брифинге, предшествовавшем премьере в Большом, что "Один день Ивана Денисовича" воссоздан в первозданном виде.

"За девять лет, разделяющих первую и вторую постановки, опера не претерпела никаких метаморфоз, - заявил композитор Александр Чайковский. - Мы не считали это необходимым. Возможно, когда-нибудь в будущем изменения произойдут, но не сейчас".

Текст Солженицына, даже его, подчас, "изломанные" слова легко легли на музыку, а "лагерный словарь", я считаю, идеально звучит в первом действии оперы в исполнении хора. У меня сожаление вызывает лишь тот факт, что сам Солженицын не услышал оперу по своей повести, удостоенной Нобелевской премии, поделился композитор.

Со своей стороны, Исаакян заметил, что, к примеру, бессмертную оперу "Кармен" делал пять раз без изменений. "Это собственно и есть жизнь оперного режиссера, - пояснил режиссер. - Что же касается "Одного дня Ивана Денисовича", то разница между первым и вторым спектаклем все же существует, потому что зал Пермского театра и зал Камерной сцены ГАБТ - это два очень разных пространства, диктующие очень разные правила игры. К тому же в Москве спектакль будет идти по соседству с печально знаменитой Лубянкой, что тоже по-своему обостряет ситуацию".

"Замечательной" назвал оперу дирижер-постановщик Игнат Солженицын. "Постановка очень точно и тонко передает ту глобальную правду, которая содержится в самом сочинении Александра Солженицына. Я подключился к этому спектаклю, потому что хочу, чтобы эта опера имела новую жизнь", - признался маэстро.

Сценографом и художником по костюмам стал Алексей Вотяков. В спектакле заняты 20 солистов и хор Камерной сцены Большого театра. Как сообщается на сайте ГАБТ, билеты на всю премьерную серию показов оперы "Один день Ивана Денисовича" полностью раскуплены.