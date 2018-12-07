{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вышел тизер последнего сезона "Игры престолов"

Премьера сезона состоится в апреле 2019 года
GameofThrones/YouTube

На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) появился тизер восьмого сезона, который будет последним. 

На эту тему
Три жизни Джорджа Мартина. Что еще написал автор "Игры престолов"?

"Огонь и лед. Последний сезон "Игры престолов" начнется в апреле", - говорится в описании к видео. 

Ролик длится всего 54 секунды, персонажи сериала в нем отсутствуют. На кадрах показано, как друг к другу навстречу идут лед и пламя, охватывая фигуры лютоволка, дракона и льва. В конце видео стихии сталкиваются. 

"Игра престолов" - американский фэнтезийный телесериал, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Ранее стало известно, что последний сезон сериала выйдет в апреле 2019 года, точная дата премьеры пока не сообщалась. 

Теги
США
Концерт рэпера GONE.Fludd в Петрозаводске все-таки состоится
Организаторам пришлось повысить возрастное ограничение для посетителей до 18+
Читать полностью