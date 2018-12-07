Памятник писателю Чингизу Айтматову открыт в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Памятник советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову открыли в Москве, на торжественной церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Памятник расположен в сквере имени Чингиза Айтматова на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе, его установка приурочена к 90-летию со дня рождения писателя. Участие в мероприятии также приняли президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие культурные и государственные деятели.

"Сегодня большое событие - в Москве появился памятник великому писателю Чингизу Айтматову. Я хочу поблагодарить президента Киргизии, архитекторов, благотворителей, благодаря кому появился этот монумент. Мы все помним великого писателя, целое поколение россиян, советских людей, были воспитаны на его произведениях", - сказал Собянин. Мэр отметил, что открытие памятника стало символом совместной истории и дружбы России и Киргизии.

В свою очередь, Мединский подчеркнул, что Айтматов является классиком киргизской и русской литературы. "Это величайший мудрец, это глыба, создатель отдельного уникального жанра в рамках классического реализма, проникнутого мистикой, притчами, глубочайшим знанием народной культуры, мирового этноса, легенд. Второго такого писателя в XX веке не было", - сказал он. Кроме того, Мединский преподнес в дар киргизской стороне восемь оцифрованных фильмов по произведениям Чингиза Айтматова.

Как отметил министр, произведения Айтматова пользовались огромной популярностью у читателей. "Я прекрасно помню, когда выходил его новый роман, мы читали его сначала в журнальном варианте, передавая из рук в руки, потому что приобрести бумажную книгу было невозможно. И по сей день у нас очень любят и читают Чингиза Айтматова. Этот памятник - знак искренней народной любви", - напомнил Мединский и преподнес в дар киргизской стороне восемь оцифрованных фильмов по произведениям Айтматова.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поблагодарил россиян за увековечивание памяти писателя. "От имени всего киргизского народа хочу выразить слова благодарности всем тем, кто принимал участие в реализации данного проекта. Айтматов - классик не только киргизской, но и русской литературы; он всегда говорил, что два языка - киргизский и русский - два его крыла. Айтматов был не только выдающимся писателем, но и человеком глобального масштаба", - отметил глава киргизского государства.

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в Таласской области Киргизии. В 1958 году вышла в свет повесть "Джамиля", принесшая Айтматову мировую известность. Среди наиболее известных произведений писателя "И дольше века длится день" (1980), "Белый пароход" (1970), "Плаха" (1986), "Когда падают горы (Вечная невеста)" (2006).

По данным ЮНЕСКО, Айтматов является одним из самых читаемых авторов современности. Его назвали классиком литературы еще при жизни. Романы Айтматова переведены более чем на 176 языков и изданы в 128 странах тиражом более 100 миллионов экземпляров. Писатель ушел из жизни в 2008 году в клинике немецкого Нюрнберга, не дожив полгода до своего восьмидесятилетия.

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