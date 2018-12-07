Машков предложил создать театральный квартал рядом с Театром Табакова

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель-директор Театра Олега Табакова (ТОТ), народный артист России Владимир Машков предлагает создать театральный квартал рядом с Сухаревской площадью, где располагается театр. Об этом он сказал в пятницу журналистам.

"Хотели бы попросить московские власти внести этот район, где есть и Театр Табакова, и не так далеко его школа, и "Современник", в план "Моя улица", чтобы сделать театральный квартал", - сказал Машков.

Он добавил, что, согласно его задумке, театр на Сухаревской площади зрители смогут посещать уже с утра. "Мы планируем открыть кафе, они могли бы пить кофе, общаться, посещать семинары и экскурсии", - пояснил худрук.

Машков напомнил и еще об одной идее - установить на Сухаревской площади памятник "Атом солнца", где рядом на лавочке также будет установлен памятник Олега Табакова. "Идея сохранилась, будет ли воплощена - не знаю, зависит от разрешения московских властей", - сказал актер.

Планы на будущее

Машков рассказал, что сцена на Сухаревской, где проходил ремонт, откроется для зрителей 14 декабря. Публика увидит спектакль "Кинастон" в постановке Евгения Писарева.

Уже в конце января будет показан восстановленный спектакль "Матросская тишина" с Машковым в главной роли. Он назвал эту постановку самой знаковой в истории "Табакерки". Спектакль по пьесе Александра Галича был поставлен Табаковым в 1990-х годах. Главную роль Абрама Шварца играл тогда Машков. Сейчас он вернется к этому герою.

Алла Сигалова в конце февраля представит вниманию зрителей новую версию спектакля - "Катерина Ильвовна" на сцене театра на Сухаревской. В новой редакции примут участие все студенты Театральной школы Олега Табакова. А в конце сезона - премьеру мюзикла My Fair Lady ("Моя прекрасная леди"). "Там будут костюмы Валентина Юдашкина и прекрасная музыка", - пояснил Машков.

В марте 2019 года режиссер Сергей Пускепалис выпустит спектакль "Русская война Пекторалиса" по рассказу Лескова "Железная воля". Кроме этого, в планах театра постановка спектакля "Звездный странник" по одноименному произведению Джека Лондона, режиссером которой будет Алексей Мизгирёв. Также будет активно работать и историческая сцена на улице Чаплыгина.

Спектакль "Атом солнца"

В пятницу же Машков представил журналистам эскиз будущего спектакля "Атом солнца". "Надеюсь, что это будет большой спектакль о нашей жизни - драматический иллюзионный спектакль, - пояснил актер. - Мы будем рассказывать о жизни человеческого духа, о любви, о внимании. В нашем театре должен быть разнообразный репертуар".

Машков не уточнил, когда "Атом солнца" появится на афише театра. Сам худрук в этом спектакле появляется на сцене, катаясь на велосипеде. "По городу часто передвигаюсь на велосипеде, я катаюсь лет с восьми, - сказал актер, отвечая на вопрос ТАСС. - Советую всем проехаться на велосипеде по самому красивому городу - Москве. А зимой прогуляться пешком".

Основатель и художественный руководитель театра Олег Павлович Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. 6 апреля на внеочередном сборе труппы вице-мэр Москвы Леонид Печатников и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представили актерам и сотрудникам театра нового худрука. Им стал народный артист России Владимир Машков, который вступил в должность 23 апреля. А в мае он также возглавил Театральную школу Олега Табакова, объединив под своим художественным руководством две сцены - на Сухаревской и на Чаплыгина.