Симфонический оркестр Петербурга за день исполнит 14 симфонических поэм Листа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера проведет в субботу музыкальный марафон, исполнив в течение одного дня все симфонические поэмы Ференца Листа. Концерт пройдет в зале Академической капеллы в преддверии пятилетнего юбилея оркестра.

"Для многих Ференц Лист - это символ фортепианного искусства, но он не менее великий композитор, чем в наших глазах пианист. Именно Лист-композитор является в этом году героем нашего марафона: мы сыграем все его симфонические поэмы", - сказал Сергей Стадлер на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС. По его словам, "многие из этих симфонических поэм играются часто и невероятно популярны, но многие исполняются редко или не играются в некоторых городах вообще".

"Поэтому, мне кажется, этот музыкальный пласт очень интересно будет представить и любителям музыки, и нам, профессионалам", - сказал Стадлер. Он уточнил, что, строго говоря, у Листа 13 симфонических поэм. "Но мы решили, что его "Мефисто-вальс" - это тоже симфоническая поэма, поэтому мы будем играть и ее тоже", - сказал Стадлер. Презентацию этого проекта он провел в ноябре на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где прозвучало несколько произведений из этой пятичасовой программы.

Одной из главных творческих идей Листа был синтез искусств. Композитор воплотил ее, создав новый жанр - одночастную симфоническую поэму. Эта форма представляет собой воплощение поэзии, литературы, живописи в музыке. По словам Стадлера, он надеется, что масштаб сотворенного Листом в этом жанре будет по-новому воспринят, когда все произведения предстанут в одной программе.

Программа "Лист. Все симфонические поэмы" - уже пятый просветительский проект Сергея Стадлера. Предыдущие "Осенние музыкальные марафоны" (2014-2017) были посвящены творческому наследию Петра Чайковского, Иоганнеса Брамса, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена. Прошлогодний бетховенский марафон из девяти симфоний композитора вошел в Книгу рекордов России как "самый продолжительный филармонический концерт с программой одного автора в исполнении одного симфонического оркестра под руководством одного дирижера".

"Мы очень рады этой награде, рады тому, что получили ее за творчество а не за то, что дольше всех играли на льдине. Ну а сейчас мы ни с кем не соревнуемся, потому что уже вышли из "большого спорта". Мы играем марафон, потому что нам это интересно и потому что мы это можем", - сказал Сергей Стадлер.