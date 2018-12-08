Около 80 работ художников представлены на выставке "Россия. Реализм. XXI век" в Казани

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Выставка "Россия. Реализм. XXI век" проходит в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) Татарстана. В экспозицию вошли около 80 работ современных художников-реалистов, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Проект "Россия. Реализм. XXI век" объединяет около 30 художников. В основном они живут в Москве и Петербурге, кто- то из них является художником нашей школы, кто-то живет за границей. Очень естественно подверстались к нему казанские мастера. Здесь около 80 работ, они рассказывают очень интересные истории", - сказала журналистам куратор проекта, заместитель директора Русского музея по научной работе Любовь Шакирова.

В экспозицию вошли работы из собрания Русского музея, фонда культуры "Екатерина", галерей "Триумф", Artwin Gallery, Марины Гисич, Anna Nova, коллекции Евгения Хамина, а также произведения, находящиеся в собственности авторов. Ее центром стали пятиметровые полотна Дмитрия Грецкого и Евгении Кац, изображающие школьников. Вниманию зрителей также представили работы Ильи Гапонова, Михаила Хазина, Ольги Оснач, Александра Токарева и других художников.

По словам Шакировой, проект рассказывает о том, что художник думает о реалиях современности, о том, какими он их воспринимает и как взаимодействует с происходящим. "Собственно говоря, любой из нас, если бы он имел средства художественной выразительности, мог бы стать автором выставки, потому что это такая диагностика сегодняшнего дня, частью которого все мы являемся", - сказала она.

Выставка в казанской Галерее современного искусства ГМИИ республики будет доступна для посещения по 31 января 2019 года.