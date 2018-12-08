Премьера фильма о путешествии Дежнева прошла на фестивале Arctic open в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 8 декабря. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Великий северный путь" об исследованиях Семена Дежнева состоялась в Архангельске в рамках Второго международного фестиваля Arctic open. Как рассказал ТАСС автор фильма Леонид Круглов, съемки велись в течение четырех лет в восьми регионах России.

Семен Дежнев, живший в XVII веке, исследовал Сибирь и стал первым мореплавателем, который прошел Беринговым проливом, отделяющим Азию от Северной Америки, - за 80 лет до Витуса Беринга. В честь Дежнева назван мыс, который является крайней восточной материковой точкой России и Евразии.

"Больше четырех лет ушло на работу над фильмом, и сейчас мы представляем этот фильм в Архангельске. Это премьера, первое официальное участие в конкурсе, в фестивале, показ на большом экране в большом кинотеатре. Будем смотреть, как пройдут показы. При подготовке фильма мы посетили восемь регионов России - от Архангельской области до Чукотки", - рассказал Круглов.

По словам режиссера, в ходе работы над картиной было проведено более десятка экспедиций.

"Мы прошли весь маршрут - 10 тыс. километров - до Чукотки. Мне хотелось сделать историю, где можно было показать всю российскую Арктику, чтобы это было и зрелищно и интересно. В итоге получилась такая панорама жизни всей нашей Арктики, всего нашего Севера", - отметил собеседник агентства.

Восстановить путь Дежнева

Как напомнил Круглов, точного описания маршрута Дежнева не сохранилось. Достаточно достоверная информация появляется только о пути на восток от Енисейского острога - нынешнего Красноярска.

"А все, что с ним было от Архангельской области, - переход через Большой Камень (одно из старинных названий Уральских гор - прим. ТАСС) и до Красноярского края - это мое авторское предположение, основанное на том, какими тогда маршрутами ходили поморы, что с ними происходило. И здесь вмешался еще документалист: мне как режиссеру хотелось пройти через самые зрелищные места"- пояснил автор фильма.

В картине показаны архангельская тайга, тундры Ямала и Якутии, плато Мульпупунёр в Коми, сибирские реки. "Идет закадровый текст, - рассказал Круглов, - где и я как автор, и многие, многие люди, которых я встречаю на своем пути, - от историков, археологов до путешественников, таких как Федор Конюхов, - они все понемножку рассказывают о Дежневе или о том, что так или иначе относится к его теме".

Дикий Запад в Сибири

Путь по Сибири, который показан в фильме, восстановлен по докладным запискам самого Дежнева. "Он их диктовал, поскольку был неграмотным", - отметил режиссер.

По его словам, записки сохранились только в копиях, и в целом материалы об экспедиции Дежнева пришлось искать в том числе в европейских архивах.

При этом, подчеркнул Круглов, при работе над "Великим Северным путем" не понадобились постановочные съемки - уклад жизни коренных народов во многом остался прежним, например традиции оленеводства, охоты и добычи морского зверя, продемонстрированные в картине. "Если бы я захотел снять фильм об освоении Дикого Запада, где индейцы противостояли приходу американцев, там бы мне пришлось потратить огромные деньги, чтобы показать, как это было, это можно снять только постановочно. У нас начиная от Ямала, а это всего 2 тысячи километров от Москвы, одна ночевка, два дня пути, и ты уже оказываешься среди оленеводов, чумов", - сказал собеседник агентства.

Многие места так же труднодоступны, как и 300-400 лет назад, отметил Круглов.

"Часть пути нас сопровождало [ГУ] МЧС [по] Якутии, это был сплав по Индигирке, - поделился воспоминаниями автор фильма. - И [в] МЧС Якутии нам в конце сказали, что "вы идете в такие места, что мы вас уже и не спасем, если с вами что-то случится". "Вы пришлете нам сигнал SOS - мы увидим, где вы идете, - у нас был прибор, который посылал сигнал, - но мы вас не спасем, потому что мы в те места просто не доберемся оперативно".

Съемочная группа приняла решение к мысу Дежнева подойти под парусом. "Важно [было] пройти под парусом мне лично, и в этом переходе под парусом мы попали в одну из самых опасных ситуаций, когда от Якутии до Чукотки мы шли под парусом на катамаране морского типа. Это две надувные "колбасы", на которых натянута палуба, парус, палатка посередине и все, и ты наедине с безжалостным морем. Мы на себе ощутили, каково это - идти, как в XVII веке, под парусом", - объяснил Круглов.

В фильме удалось даже воспроизвести русскую речь, как она звучала 300-400 лет назад. Сейчас ее элементы остались в языке жителей якутского поселка Русское Устье, где авторы картины ее записали.

Дальнейшая судьба фильма

Над фильмом работала большая операторская группа, использованы кадры в том числе известных фотографов дикой природы Андрея Каменева и Николая Гернета.

После премьеры в Архангельске Круглов планирует представить "Великий северный путь" на других фестивалях, в том числе в Европе, в России фильм предполагается выпустить в прокат, сейчас ведутся переговоры.

Следующий проект режиссер намерен посвятить высокоширотной российской Арктике, истории освоения островов и архипелагов в ХIХ-ХХ веках.

II Международный фестиваль стран Арктики Arctic оpen проходит в Архангельске с 6 по 9 декабря, в конкурсной программе представлены 53 фильма в трех номинациях: игровое, документальное и короткометражное кино. Проект Arctic оpen стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества.