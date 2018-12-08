Под возгласы "браво" в Москве открылся обновленный Театр Олега Табакова

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Официальное открытие обновленного Театра Олега Табакова (ТОД) на Сухаревской площади состоялось в субботу в Москве. На торжественную церемонию, которую провел художественный руководитель-директор театра Владимир Машков, прибыл весь театральный свет столицы, передает корреспондент ТАСС.

Прежде всего публика увидела уникальное зеркальное фойе, подобного, по словам Машкова, нет ни в одном театре мира. Потом зрителям показали 25-минутное шоу "Атом солнца" - представление творческих и сценических возможностей театра. Это эскиз будущего спектакля, который вскоре появится на афише театра. После его показа в зале прозвучали возгласы "браво" и овация.

Машков со сцены поблагодарил администрацию президента, департаменты строительства и культуры Москвы, а также мэра столицы Сергея Собянина. "У нас сегодня самый невероятный день, - сказал худрук. - Мы возвращаемся на нашу родную любимую сцену, о которой мечтал Олег Павлович Табаков. Также у нас есть уникальный подвал "Табакерка" на улице Чаплыгина, мы его увеличили на 70 кубический метром, чтобы было больше воздуха, места для актеров и зрителей".

"Что касается новой сцены - Олег Павлович ее сдал, но не успел довести до конца, - отметил Машков. - Мы продолжили осуществление его мечты. Он мечтал, чтобы в театре было как можно больше зрителей. С помощью зеркал 388 зрителей, которых вмещает зал, мы увеличили в два раза. В зеркальном фойе вы встречаетесь сами с собой".

Впечатления зрителей

"Хочется поздравить Владимира Львовича с началом нового этапа, значимого в его жизни и в жизни Театра Олега Табакова, - сказал ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский. - Хочу пожелать успехов и всего самого хорошего".

В свою очередь специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой тоже был лаконичен. "Потрясающе, - признался он. - Просто торжество для глаз, ощущение, что погружаешься сам в себя. Ощущение праздника уже в самом фойе, что же надо ожидать на сцене..."

"Обожаю Владимира Машкова, - сказала ТАСС художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. - Он один из моих самых больших друзей, нет дня, чтобы он не позвонил и не рассказал о своих планах. Мы даже с ним вслух читали Станиславского. Потрясающий замысел, который оправдан на все сто процентов".

"Дай Бог этому театру процветания, - пожелал через ТАСС художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. - Лучшего руководителя нельзя было придумать".

Также среди зрителей были замечены глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас, режиссеры Павел Лунгин, Владимир Хотиненко, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина, актеры Михаил Пореченков, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш и многие другие.

О ремонте

Как сказали ранее ТАСС в пресс-службе ТОД, в 2018 году правительством Москвы театру был выделен грант на обновление интерьеров зрительских помещений, а также модернизацию инженерных систем театра на Сухаревской. К концу ноября работы были завершены.

Сцена на Сухаревской площади откроется для зрителей 14 декабря. Публика увидит спектакль "Кинастон" в постановке Евгения Писарева.