Фестиваль-школа современного искусства "Территория. Сахалин" завершится в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Фестиваль-школа современного искусства "Территория. Сахалин" завершается в воскресенье в Южно-Сахалинске. Он объединил более 40 мероприятий и дал старт масштабной двухгодичной программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

"Мы очень рады, что есть возможность объединить все, чем мы занимаемся - а мы и образовательный фестиваль, и театральный смотр, и междисциплинарная программа современного искусства - и отвезти так далеко, на Сахалин. Конечно, это был вызов, большой риск. Проект казался не совсем реализуемым, когда в феврале наш арт-директор Евгений Миронов решил предложить Сахалинской области такую программу. Но все получилось", - сказала ТАСС директор международного фестиваля-школы современного искусства "Территория" Екатерина Якимова.

Фестиваль-школа, который открылся 3 декабря, объединил около 200 человек и более 40 мероприятий. "И особая радость происходящего в том, что мы собрали людей со всей России. Тут спектакли не только из Москвы, но и из Красноярска - это Сибирь, Екатеринбурга - Урал, плюс спектакль немецкой театральной компании Rimini Protokoll - мы остаемся международным фестивалем", - отметила собеседница агентства.

Также около 40 актеров, режиссеров, художников и других молодых деятелей культуры приехали со всего Дальнего Востока, чтобы принять участие в образовательной программе "Территории", объединившей лекции, читки пьес, мастер-классы и просмотр спектаклей. Своим опытом с участниками программы поделились драматург Марюс Ивашкявичюс, продюсер и драматург Илья Кухаренко, арт-директор фестиваля "Территория" Роман Должанский, один из создателей театра "Трикстер" Вячеслав Игнатов, театральный критик Елена Смородинова, хореограф, руководитель театра "Провинциальные танцы" Татьяна Баганова.

"Наш фестиваль посетили тысячи человек. Причем мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске. Мы показали спектакль с участием актера Дмитрия Сердюка "Наше все… Бродский" в городах Долинск, Корсаков, Невельск и Холмск", - отметила Якимова.

Подготовленный зритель

Руководство фестиваля очень тщательно подбирало программу для сахалинской публики. "Мы с арт-дирекцией какие-то вещи, будучи фестивалем современного искусства, боялись предлагать, потому что мы понимали, что они, наверное, могут быть не поняты неподготовленным зрителем. Но за эти дни мы поняли, что сахалинская публика, сахалинский зритель готов к любому продукту - и к современному танцу, и современному прочтению классики, и к поэтическому жанру, и большой интерес вызвали спектакли в квартирах", - рассказала директор фестиваля-школы.

Гости фестиваля увидели спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату" с участием арт-директора фестиваля, народного артиста России Евгения Миронова в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета. Также в программу вошел спектакль "ГрозаГроза" в постановке Евгения Марчелли, где сыграли Юлия Пересильд, Юлия Хлынина и другие. Театр "Провинциальные танцы" представил обновленную версию спектакля "После вовлеченности. Диптих. Часть II", отмеченного премией "Золотая Маска".

Одним из самых необычных мероприятий фестиваля стал иммерсивный спектакль-квест "В гостях. Европа". Его действие развернулось не на сцене, а в квартирах обычных горожан. Зрителям предстояло сыграть в непростую игру, где столкнулись политические и личные темы.

Также состоялись моноспектакли, посвященные ключевым фигурам русской литературы. Народный артист России Авангард Леонтьев представил спектакль "Наше все… Антон Чехов. Привилегии дамского пола", а Дмитрий Сердюк - "Наше все… Бродский". Ведущие солисты "Геликон-оперы" исполнили для сахалинцев самые популярные песни о любви, которые в свое время исполнялись Элвисом Пресли, Адриано Челентано, Мэрилин Монро, Демисом Руссосом и другими звездами эстрады.

Красноярский театр юного зрителя представил спектакль для всей семьи "Алиsа" по мотивам книги Льюиса Кэрролла, студенты мастерской Дмитрия Брусникина показали спектакль "Не про это", в центре которого - фигура Владимира Маяковского. Театр "Трикстер" показал постановку "Сказка, которая не была написана", также создатели театра провели несколько мастер-классов для самых юных зрителей.

Территория слова

Московский музей современного искусства (ММОМА) специально для показа в Южно-Сахалинске подготовил выставку "Территория слова", которая развернулась в Литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин". Причем на открытии выставки директор музея Евгения Фирсова объявила, что уже принято решение о продлении работы экспозиции - ее можно будет увидеть до 1 февраля 2019 года.

"ММОМА всегда готовит уникальные проекты, берет самые невероятные экспонаты из своей коллекции и смело вывозит их в Сибирь, на Урал и вот сейчас - на Дальний Восток. И каждый раз в каждом городе музеи нам говорят - давайте продлим работу выставки, и всегда продлевают. И это очень важный момент - чтобы люди шли навстречу неизведанному и, может быть, непонятному изначально", - отметила Якимова.

В экспозицию вошли работы, авторы которых использовали и используют в качестве материала образное значение слова. Гости музея могут увидеть произведения Велимира Хлебникова, Дмитрия Пригова, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Казимира Малевича и других известных литераторов и художников.

Директор "Территории" выразила надежду, что благодаря фестивалю региональные институции получат импульс и начнут делать больше совместных проектов с крупными музеями и театрами, не будут бояться открывать свои залы и сцены для смелых проектов.

Новые пьесы

Важным событием в рамках фестиваля-школы стали читки лучших пьес современных российских драматургов, отобранных экспертами объединенного конкурса драматургии "Кульминация". В программу "Территории" вошли избранные пьесы из шорт-листа конкурса. Это "Мания" московского драматурга Олжаса Жанайдарова, "Горка" Алексея Житковского из Нижневартовска и "Мама, мне оторвало руку" уральского драматурга Маши Конторович.

В читках приняли участие актеры Международного театрального центра имени Чехова, ставшего штаб-квартирой фестиваля-школы - именно в нем прошло большинство мероприятий "Территории".

Курс на Камчатку

Фестиавль "Территория. Сахалин" стал стартом масштабной программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке, которая будет реализована в 2019-2020 годах. Подробности программы объявил на пресс-конференции 3 декабря арт-директор фестиваля Евгений Миронов.

Программа будет реализована в 2019-2020 годах во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Якутске, Чите, Улан-Удэ и других городах. Один из пунктов программы - проведение фестиваля театров Дальневосточного округа - первый фестиваль состоится в октябре 2019 года, второй - в октябре 2020 года. Местом проведения станет Хабаровск.

Также запланирован Международный Тихоокеанский фестиваль - он пройдет во Владивостоке в сентябре 2020 года и объединит лучшие театры Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии. Помимо этого на Дальнем Востоке состоятся показы лучших российских спектаклей-номинантов и лауреатов театральной премии "Золотая Маска". В апреле 2019 года показы пройдут в Южно-Сахалинске, в сентябре 2019 года - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, в сентябре 2020 года - в Благовещенске.

Фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в 2019 году на Камчатке, а в 2020-м году - в Якутии. "Это большая честь, что мы эту программу начинаем. Мы в предвкушении того, что нам предстоит покорить Камчатку, и, конечно, сделать проект в Якутии - это тоже большой челлендж. Думаю, что мы с арт-дирекцией придумаем очень интересные подходы, потому что каждый регион требует, конечно, изучения его специфики, прежде всего зрительской - что может быть интересно зрителю, а что, может быть, не стоит с первого раза предлагать для изучения или просмотра", - сказала Якимова.

Она добавила, что подготовка к фестивалю-школе "Территория" на Камчатке уже началась. "Художественный руководитель этого года Виктор Рыжаков уже сделал первый шаг, связавшись с художественным руководителем театра в Петропавловске-Камчатском, спросив есть ли интерес, потому что всегда все начинается с партнера, со штаб-квартиры. И Петропавловск-Камчатский ответил, что да, интерес есть. Так что мы начинаем работать уже сегодня", - отметила директор фестиваля.

О фестивале

Фестиваль-школа современного искусства "Территория. Сахалин" - совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Московского музея современного искусства и Сахалинского Международного театрального центра им. Чехова. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В арт-дирекцию фестиваля входят народный артист России, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, художник, куратор, исполнительный директор ММОМА Василий Церетели, арт-директор фестивалей NET и "Вдохновение", заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский.