Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн выступит c концертом в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. Концерт фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна пройдет в воскресенье в новосибирском лофт-парке "Подземка". Все билеты были распроданы, а детали концертной программы музыкант держит в секрете, сообщил ТАСС представитель компании-организатора концерта Talant Concert International (T.C.I).

"27 ноября был объявлен солдаут (проданы все билеты - прим. ТАСС). <…> Артист предпочитает не раскрывать детали шоу", - сказали в компании.

В тур по России с камерным шоу Messer Линдеманн отправился в начале декабря. Первый концерт прошел в Санкт-Петербурге в клубе Opera 3 декабря, в московском ICON - 5 декабря. После концерта в Новосибирске, который пройдет 9 декабря, Линдеманн отправится в Иркутск и Самару. Как сообщают организаторы, тур приурочен к выходу сборника стихов Тилля Линдеманна с названием Messer.

В Новосибирске в концерте также примет участие коллега Линдеманна - Петер Тэгтрен, известный как создатель метал-группы Pain. При этом Новосибирск станет единственной площадкой тура, на которой не ожидается автограф-сессия после концерта. "К огромному сожалению самого артиста, автограф-сессии не будет, это связано исключительно с логистическими вопросами. Из-за расписания перелетов времени нет", - добавили в компании.

Как сообщалось ранее, особенностью тура Линдеманна стало применение на концертах системы предотвращения съемки концертов YONDR: на входе все мобильные телефоны зрителей упаковываются в специальные чехлы, снять которые можно будет на выходе.

Тилль Линдеманн - немецкий вокалист, поэт, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann. Выступления группы зачастую сопровождаются использованием пиротехники и эксцентричными акциями.