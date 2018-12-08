Неделя российского кино началась в Нью-Йорке с детского шоу

НЬЮ-ЙОРК, /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Неделя российского кино началась в субботу в Нью-Йорке. Во время фестиваля, который продлится по 14 декабря, зрители смогут увидеть на широком экране 15 картин российского производства, многие из которых будут представлять американскому зрителю сами режиссеры и исполнители главных ролей. Фестиваль начался с детского шоу "Фиксики. Большой секрет", во время которого юных зрителей развлекали ростовые куклы - герои любимых мультфильмов, детям раздавали подарки и кормили полезными продуктами.

Как сообщила корреспонденту ТАСС один из организаторов Недели кино, президент и продюсер фонда фестиваль "Вишневый сад" Мария Шкловер, зрителями шоу стали около 350 человек, в том числе 160 детей. "Мы начали Неделю с детской программы, потому что считаем важным растить новое поколение зрителей, которые будут любить и знать наше, российское кино и культуру". Шоу завершилось демонстрацией нового полуторачасового анимационного фильма про "фиксиков".

Важно чувство родины

"Мы считаем очень важным организацию такой Недели российского кино, - сказала корреспонденту ТАСС мама одного из юных зрителей Наталья Яковлева. - Не все проживающие в Нью-Йорке в совершенстве владеют английским языком, и они интересуются новыми анимационными и художественными фильмами, которые выходят в России и которые невозможно посмотреть в интернете. Людям вдали от родины очень важно и нужно чувствовать родину, знать, что там происходит - чем живет страна, ее культура, а также общаться и встречаться с теми, кому так же это небезразлично".

Для взрослых зрителей программа продолжилась показом нового документального фильма журналиста Сусанны Альпериной "ИнтоНации Большой Одессы". Режиссер и сценарист Авдотья Смирнова также приехала на фестиваль, чтобы рассказать его гостям о создании художественного фильма "История одного назначения". "Эта картина повествует о Л.Н. Толстом, который всегда был очень интересен американцам и как писатель, и как выдающийся деятель российской культуры, - пояснила Мария Шкловер. - Поэтому именно этим фильмом мы открываем художественную часть фестиваля".

В последующие дни жители Нью-Йорка смогут увидеть в рамках Недели российского кино ленту Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", анимационную картину "Гофманиада", созданную при участии художника Михаила Шемякина, фильм "Непрощенный", который будет представлять исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев, и комедию "Елки. Последние", показ которой станет мировой премьерой.

Американские зрители смогут увидеть и выдвинутую на премию "Оскар" историческую драму "Собибор" режиссера Константина Хабенского, который сыграл в ней главную роль. В Нью-Йорке ожидают Данилу Козловского, он расскажет зрителям о создании сразу двух работ - фильма "Тренер", режиссером которого он является, и картины "На районе" режиссера Ольги Зуевой, где он сыграл одну из главных ролей. Со зрителями кинофестиваля готовы пообщаться в эти дни многие российские режиссеры и актеры, специально прибывшие для этого в Нью-Йорк. "Все картины, которые вошли в Неделю кино - на слуху, обсуждаемы, интересны как с точки зрения содержания, представления российской культуры за рубежом, так и с точки зрения художественных приемов, как красочные, костюмные картины, что особо привлекает американского зрителя", - уточнила Мария Шкловер.

На вершине зрительского интереса

Неделя российского кино организована при сотрудничестве фонда фестиваль "Вишневый сад" и киностудии "Рок", которую возглавляет российский режиссер Алексей Учитель. По его мнению, выбранные для программы фестиваля фильмы, "отражают нынешнее состояние, уровень российского кино".

В беседе с корреспондентом ТАСС он заметил, что "сейчас в российском кинематографе есть тенденция, которая свидетельствует, что мы хотим нравиться не только внутри страны, но и всем". "Теперь и у нас появляются фильмы, которые также на определенном историческом материале, со спецэффектами, еще каким-то образом могут достигать определенных вершин, зрительского интереса, и я не считаю, что это плохо, - отметил режиссер. - Мы должны делать и авторские фильмы, и демонстрировать все своеобразие российского кино, которое идет еще от традиций советского, и на сегодня мы держим фестивальные позиции довольно серьезно".

Все фильмы в рамках Недели кино будут демонстрироваться в залах театра "Школа изобразительного искусства" (School of Visual Arts) на Манхэттене на русском языке и дублироваться субтитрами на английском. В планах организаторов фестиваля на ближайшие годы - расширить его географию с возможностью устраивать одновременный прокат российских кинопремьер не только в Нью-Йорке, но и Бостоне (штат Массачусетс), Чикаго (Иллинойс), Майами (Флорида), на западном побережье и в других городах Северной Америки.