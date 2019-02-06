Фильм "Доброта незнакомцев" откроет 69-й Берлинский кинофестиваль

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Очередной - 69-й - международный Берлинский кинофестиваль ("Берлинале") открывается в четверг в Берлине показом фильма "Доброта незнакомцев" (The Kindness of Strangers) датского режиссера Лоне Шерфиг. Официальная церемония пройдет в "Театре на Потсдамской площади". Именно в районе этой площади в последние дни сосредоточена культурная жизнь Берлина - в торговом центре "Аркаден", расположенном неподалеку, зрители выкупали забронированные билеты, причем очереди образовывались задолго до открытия касс.

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Жюри Берлинского кинофестиваля возглавляет актриса Жюльет Бинош. В 2013 году в основную программу смотра был включен фильм "Камилла Клодель, 1915" (Camille Claudel, 1915) с ней в главной роли. В 2015 году за главные награды боролась лента "Никому не нужна ночь" (Nadie quiere la noche), где также сыграла Бинош. В 1997 году она была признана лучшей актрисой Берлинале за роль в фильме "Английский пациент" (The English Patient).

Ранее стало известно, что обладательницей почетного "Золотого медведя" в этом году станет британская актриса Шарлотта Рэмплинг. Эта награда вручается за творческую деятельность и вклад в развитие киноискусства.

В основную программу Берлинале вошли 23 фильма из 25 стран, 17 из них поборются за главный приз. Лауреаты фестиваля будут названы 16 февраля, в этот же день состоится церемония награждения, сам фестиваль завершится днем позже.

Об участии России

Россию будут представлять фильмы Александра Горчилина "Кислота" и "Мальчик русский" Александра Золотухина. "Кислота" включена во вторую по значимости программу кинофестиваля - "Панорама" (до 1986 года называлась "Информационный показ"). Сюжет драматической ленты разворачивается вокруг нескольких молодых жителей Москвы, фильм повествует об их семейных проблемах, отношениях друг с другом и с окружающей действительностью. Ранее фильм получил награду за лучший дебют на фестивале "Кинотавр".

В этом году организаторы решили отметить 40-летие программы "Панорама" чередой спецпоказов - ретроспективой классических независимых фильмов. В нее включили работу Хусейна Эркенова "Сто дней до приказа..." 1990 года.

"Мальчик русский" участвует в программе "Форум". Это мировая премьера, фильм снял режиссер Александр Золотухин, ученик Александра Сокурова. Картина произведена фондом поддержки кинематографа "Пример интонации" Сокурова при участии киностудии "Ленфильм".

Параллельно с кинофестивалем пройдет Европейский кинорынок (EFM), в рамках которого на стенде "Роскино" будет презентовано более 40 новых российских фильмов, свои проекты представят более 25 российских компаний.

О фестивале

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940), он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр. Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", их удостаивались исключительно голливудские фильмы. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".

Сейчас Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. И если раньше немецкий форум проигрывал хотя бы по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане вышел совсем на новый уровень.

Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек, в разных программах представлены сотни фильмов, аккредитации запрашивают тысячи журналистов со всего мира.