Спектакль "Проблема" по пьесе Тома Стоппарда впервые покажут в России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве в четверг покажет премьеру спектакля "Проблема" по пьесе знаменитого британского драматурга Тома Стоппарда. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы театра.

"Сэр Том Стоппард - самый известный из ныне живущих драматургов, любимец интеллектуалов всего мира. Он считается гением словесной игры, мастером остроумных и философских измышлений. РАМТ вновь первым в России ставит новую пьесу Стоппарда, которую театралы ждали 9 лет", - отметили в пресс-службе.

Мировая премьера пьесы "The Hard Problem" ("Трудная задача") состоялась в лондонском Королевском Национальном театре в 2015 году. До этого Стоппард 9 лет не писал пьес.

"Главные герои пьесы Тома Стоппарда, молодые ученые из Института мозга, уверены, что эгоизм и альтруизм, самопожертвование, любовь и ответственность можно рассмотреть под микроскопом. Спектакль "Проблема" - это то, что называют разговорной драмой: увлекательные диалоги, полные размышлений, теорий о мироустройстве и природе человека, ироничных пикировок и просто остроумных замечаний. Это интеллектуальный детектив и приключения мысли, которая бьется над решением проблемы: можно ли науку увязать с нравственностью и чувством", - сказали в РАМТе.

Спектакль поставил художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин.

"Для Стоппарда важно, как мне кажется, драматическое столкновение того, чего люди хотят, с тем, что получается на самом деле", - привели в театре слова худрука.

Главные роли в спектакле исполняют Ирина Таранник и Петр Красилов. Оформил постановку народный художник России Станислав Бенедиктов.