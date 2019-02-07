ТАСС в спецпроекте разбирает главные символы художника Оскара Рабина

ТАСС создал спецпроект "Барачное искусство", посвященный творчеству художника Оскара Рабина.

Спецпроект рассказывает о художественном наследии Рабина через главные символы его творчества, которые повторяются от работы к работе и составляют так называемую авторскую иконографию. Всего в проекте представлено семь ключевых символов: бараки, водка, ромашки, скрипка, кладбище, газеты и иконы.

Для визуального оформления спецпроекта были использованы почти два десятка картин с выставки "Оскар Рабин. Hommage" в Мультимедиа Арт Музее, которая открылась в декабре 2018 года на 40-й день после смерти художника. По словам директора музея Ольги Свибловой, одним из главных факторов, который сподвиг ее на создание этой экспозиции, стал исторический вклад художника в развитие современного искусства.

"В 1974 году Оскар Рабин был одним из организаторов Бульдозерной выставки. Для меня это было важным фактором, почему я сделала его выставку в Мультимедиа Арт Музее. Бульдозерная выставка - это то, что полезно помнить всем: детям, взрослым, начальникам - каждому. Это был идиотизм, на котором каждый раз ломают ноги новые поколения. Я верю, что эти уроки истории чему-то учат", - сказала Свиблова ТАСС.

Об Оскаре Рабине

Оскар Рабин родился в Москве в 1928 году. В 1946-1948 годах учился в Академии художеств Латвийской ССР в Риге. В 1948 году вернулся в Москву и поступил в Московский государственный художественный институт имени Сурикова, откуда в 1949 года был исключен "за формализм".

В 1974 году Оскар Рабин стал одним из организаторов Бульдозерной выставки - акции, которую решили провести двадцать советских художников-нонконформистов на пустыре в Беляеве. Выставка была уничтожена сотрудниками милиции с помощью поливочных машин и бульдозеров, в результате чего акция и получила свое название.

В июне 1978 года президиум Верховного совета СССР специальным постановлением лишил Оскара Рабина советского гражданства. С этого времени он жил и работал в Париже. Советское гражданство Рабина было восстановлено указом президента СССР Михаила Горбачева от 15 августа 1990 года. Рабин скончался 8 ноября 2018 года в возрасте 90 лет.