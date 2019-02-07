В Тель-Авиве открылась выставка победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Выставка работ победителей и призеров международного конкурса фотожурналистики имени погибшего на востоке Украины фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина открылась в четверг в Российском культурном центре (РКЦ) в Тель-Авиве.

В помещениях РКЦ представлены порядка 30 фотографий лауреатов конкурса. Среди них - работы израильтянина Одеда Вагенштейна, который в 2018 году занял первое место в номинации "Портрет. Герой нашего времени" и получил особую отметку жюри в номинации "Моя планета".

"Выставка будет работать в Российском культурном центре в Тель-Авиве до 14 февраля. 17 февраля она откроется в Иерусалиме на Сергиевском подворье", - сообщил корр. ТАСС руководитель РКЦ Денис Пархомчук.

В 2018 году на конкурс были заявлены порядка 6 тыс. работ из 77 стран мира. Отбор проходил в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени", - а также в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия". В число победителей вошли представители 14 стран: России, Ирана, Ирака, Израиля, Индии, Бангладеш, Египта, Турции, Германии, Италии, Испании, Белоруссии, Кении и ЮАР.

"В наши дни из-за многочисленных локальных конфликтов и войн профессия журналиста становится все более опасной. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина призван не только напомнить о проблеме с защищенностью журналистов и привлечь общественное внимание к современной фотожурналистике, но и поддержать молодых фотографов - талантливых, чутких и открытых ко всему новому, обращающих наше внимание на людей и события вокруг нас", - сказал на церемонии открытия экспозиции в Тель-Авиве советник посольства России в Израиле Игорь Мартынов.

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 на Украине, освещая вооруженный конфликт на востоке страны.