СМИ: умерла писательница Розамунда Пилчер

ТАСС, 7 февраля. Английская писательница Розамунда Пилчер умерла в Шотландии на 95-м году жизни. Об этом в четверг сообщила газета The Independent.

По ее данным, Пилчер умерла в больнице города Данди в Шотландии после непродолжительной болезни.

Пилчер написала более десятка романов, из которых наибольший успех ей принесло произведение The Shell Seekers ("Семейная реликвия", 1987). Миллионы экземпляров книги были проданы по всему миру.

Как отмечает издание, особой популярностью Пилчер пользовалась в Германии, где на основе ее работ снято множество телесериалов.

Как пишет Би-би-си, в конце 1940-х Пилчер публиковала свои произведения под псевдонимом Джейн Фрейзер. Первый роман, вышедший под настоящим именем писательницы, был опубликован в 1955 году.