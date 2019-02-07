Кинофестиваль "Берлинале" открылся фильмом "Доброта незнакомцев"

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. 69-й международный Берлинский кинофестиваль ("Берлинале") открылся в четверг вечером в Берлине. Старт ему в последний раз дал директор Дитер Косслик, который руководит смотром без малого 18 лет (с мая 2001 года). Его контракт заканчивается весной.

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Блог корреспондента ТАСС Томы Ходовой О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

"Человек в красном шарфе, только из-за тебя мы здесь", - пропели модераторы церемонии открытия - певец Макс Раабе и телеведущая Анке Энгельке, обращаясь к 70-летнему Косслику. Немецкий рок-музыкант Мариус Мюллер-Вестернхаген высказал мнение, что с уходом нынешнего директора "в Берлине заканчивается целая эпоха". Госминистр по делам культуры ФРГ Моника Грюттерс отметила, что самый красивый комплимент Косслику сделали зрители, которые стояли в длинных очередях за билетами на кинофестиваль.

"Берлинале" открыла драма "Доброта незнакомцев" (The Kindness of Strangers) датского режиссера Лоне Шерфиг. Она наряду с еще 16 фильмами включена в основную конкурсную программу смотра. "Доброта незнакомцев" рассказывает о трагической истории матери, которая бежит с двумя маленькими детьми от своего агрессивного супруга и вынуждена сводить концы с концами в Нью-Йорке без средств к существованию.

"Мне важно как раз в наше время сказать: да, мир стал сложнее, но есть свет в конце туннеля", - сказала Шерфиг, представляя свою работу. Британский актер Билл Найи, исполнивший одну из ролей, добавил, что "необходимы фильмы, которые объединяют людей, а не разделяют".

Жюри Берлинского кинофестиваля возглавляет французская актриса Жюльет Бинош. Лауреаты будут названы 16 февраля, в этот же день состоится церемония награждения. Сам смотр завершится днем позже.

Россию представляют фильмы Александра Горчилина "Кислота" и "Мальчик русский" Александра Золотухина. "Кислота" включена во вторую по значимости программу кинофестиваля "Панорама" (до 1986 года называлась "Информационный показ"). "Мальчик русский" участвует в программе "Форум".

О киносмотре

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр.

Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", их удостаивались исключительно голливудские фильмы. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".

Сейчас Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. Если раньше немецкий форум проигрывал своим старшим братьям хотя бы по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане он вышел на новый уровень.

Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек. В разных программах представлены сотни фильмов, аккредитации запрашивают тысячи журналистов со всего мира.