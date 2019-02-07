Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении - 2019"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сергей Лазарев во второй раз представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Тель-Авиве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе официального вещателя конкурса в России - ВГТРК.

"Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит певец Сергей Лазарев. Подробности смотрите в программе "Привет, Андрей" в субботу в 17:30 на телеканале "Россия-1", - сказали в пресс-службе ВГТРК.

Продюсером выступления Лазарева станет народный артист России Филипп Киркоров, уточнил вещатель.