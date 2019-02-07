Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении - 2019"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сергей Лазарев во второй раз представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Тель-Авиве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе официального вещателя конкурса в России - ВГТРК.
"Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит певец Сергей Лазарев. Подробности смотрите в программе "Привет, Андрей" в субботу в 17:30 на телеканале "Россия-1", - сказали в пресс-службе ВГТРК.
Продюсером выступления Лазарева станет народный артист России Филипп Киркоров, уточнил вещатель.
Правила "Евровидения" подразумевают, что вещатель страны-участницы может проводить национальный отбор конкурсанта или назначить его самостоятельно. Российские вещатели - Первый канал и "Россия-1", которые чередуются по годам, - с 2013 года не проводили открытого отбора представителя страны. Последний национальный отбор в 2012 году выиграли "Бурановские бабушки", занявшие на конкурсе 2-е место.
Сергей Лазарев представлял Россию в 2016 году в Стокгольме, заняв тогда 3-е место (и первое в зрительском голосовании - прим. ТАСС) с композицией You Are the Only One ("Ты - единственная"), написанной Филиппом Киркоровым.