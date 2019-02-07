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Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении - 2019"

Продюсером выступления Лазарева станет народный артист России Филипп Киркоров
Сергей Лазарев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Сергей Лазарев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сергей Лазарев во второй раз представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Тель-Авиве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе официального вещателя конкурса в России - ВГТРК.

"Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит певец Сергей Лазарев. Подробности смотрите в программе "Привет, Андрей" в субботу в 17:30 на телеканале "Россия-1", - сказали в пресс-службе ВГТРК.

Продюсером выступления Лазарева станет народный артист России Филипп Киркоров, уточнил вещатель.

Правила "Евровидения" подразумевают, что вещатель страны-участницы может проводить национальный отбор конкурсанта или назначить его самостоятельно. Российские вещатели - Первый канал и "Россия-1", которые чередуются по годам, - с 2013 года не проводили открытого отбора представителя страны. Последний национальный отбор в 2012 году выиграли "Бурановские бабушки", занявшие на конкурсе 2-е место.

Сергей Лазарев представлял Россию в 2016 году в Стокгольме, заняв тогда 3-е место (и первое в зрительском голосовании - прим. ТАСС) с композицией You Are the Only One ("Ты - единственная"), написанной Филиппом Киркоровым.

Теги
РоссияИзраиль
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