Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении - 2019"

Правила "Евровидения" подразумевают, что вещатель страны-участницы может проводить национальный отбор конкурсанта или назначить его самостоятельно. Российские вещатели - Первый канал и "Россия-1", которые чередуются по годам, - с 2013 года не проводили открытого отбора представителя страны. Последний национальный отбор в 2012 году выиграли "Бурановские бабушки", занявшие на конкурсе 2-е место.

Сергей Лазарев представлял Россию в 2016 году в Стокгольме, заняв тогда 3-е место (и первое в зрительском голосовании - прим. ТАСС) с композицией You Are the Only One ("Ты - единственная"), написанной Филиппом Киркоровым.