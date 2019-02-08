Медведев поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Талантливая и самобытная актриса, вы создали множество незабываемых образов в кинематографе. Вам удается с необыкновенной убедительностью раскрывать яркие, порой противоречивые характеры своих героинь. В них органично сочетаются тонкий юмор и самоирония, непосредственность и обаяние, душевная теплота и жизненная сила", - говорится в сообщении.

Премьер напомнил, что помимо блестяще сыгранных ролей в кино в творческой биографии актрисы есть и роли по произведениям Чехова, Островского, Толстого, исполненные на сцене Малого театра, которому Муравьева хранит верность более 20 лет. "Настоящий мастер импровизации и перевоплощения, вы покоряете аудиторию своей проникновенной и естественной игрой. На спектаклях с вашим участием не бывает свободных мест, а зрители неизменно встречают и провожают вас овациями", - отметил Медведев.

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. В 1970 году Муравьева окончила драматическую студию при Центральном детском театре (ЦДТ; ныне - Российский академический молодежный театр). В 1982 году окончила заочное отделение актерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС).

В разные годы служила в ЦДТ, Московском государственном академическом театре им. Моссовета. С 1993 года является актрисой Государственного академического Малого театра. Исполняла роли в спектаклях: "Вишневый сад", "Чайка", "Волки и овцы", "Лес", "Власть тьмы", "Филумена Мартурано". В текущем сезоне задействована в постановках: "На всякого мудреца довольно простоты", "Женитьба" и "Восемь любящих женщин".

Среди наиболее известных киноработ: Людмила Свиридова в мелодраме "Москва слезам не верит", Нина Соломатина в музыкальном фильме "Карнавал", Надя Клюева в комедии "Самая обаятельная и привлекательная" и Галина Кадетова в фильме "Артистка из Грибова". В общей сложности Ирина Муравьева снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.