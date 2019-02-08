Чукотка приняла от Магаданской области эстафету театрального марафона

ТАСС, 8 февраля. Чукотка приняла от Магаданской области эстафету Всероссийского театрального марафона в рамках Года театра. В поселке Угольные Копи Магаданский областной театр кукол в пятницу представил спектакль "Абстракция", рассказывающий о взаимоотношениях людей.

"Начинает театральный марафон на Чукотке Магаданский областной театр кукол: в Центре образования поселка Угольные Копи 8 февраля представлен спектакль "Абстракция", а утром 9 февраля покажут детские спектакли "Гусенок" и "Петрушка". Продолжится театральный марафон и гастроли Магаданского театра кукол в Анадыре на сцене Дома народного творчества: 10 февраля в 15:00 (6:00 мск) пройдет передача символа Года театра в России от Магаданской области Чукотскому автономному округу и будет дан официальный старт театрального марафона", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

Спектакль "Абстракция" рассказывает об отношениях между людьми. Действие происходит в маленькой квартире, ставшей огромным миром для двоих. У героев нет имен, и зритель может узнать в них себя. В 2017 году постановка стала победителем во втором региональном конкурсе театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон".

Как уточнили ТАСС в Магаданском театре кукол, еще один показ "Абстракции" запланирован на вечер 12 февраля в Анадыре, после чего магаданские артисты вернутся домой. Чукотка, в свою очередь, передаст эстафету театрального марафона Якутии. В округе нет профессионального театра, поэтому в марафоне будет участвовать государственный чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон". Планируется, что 14-16 февраля он покажет театрализованную постановку "Мелодии тундры" в Якутском драматическом театре им. А.С. Пушкина, 17 февраля выступит в селе Майя, а 18 февраля - в городе Покровск.

Театральный марафон на Чукотке не ограничится выступлением артистов из Магадана. Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства, 25 апреля - 2 мая здесь запланированы гастроли Хабаровской краевой филармонии, а завершит эстафету на Чукотке Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, который прибудет с гастролями в октябре. Гастроли чукотских артистов также не закончатся выступлениями в Якутии: в конце февраля им предстоит дать несколько концертов в городах и поселках Магаданской области.

2019 год в России объявлен Годом театра. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Он открылся во Владивостоке 18 января и по цепочке должен посетить все региональные театры, завершившись в самой западной точке страны - Калининграде. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.