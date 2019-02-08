Ольга Перетятько споет главную партию в премьере на сцене Венской оперы

ВЕНА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская певица Ольга Перетятько исполнит главную женскую партию в опере "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти. Премьера спектакля пройдет в субботу на сцене Венской оперы.

"Не знаю, как примет спектакль венская публика, - сказала певица российским журналистам накануне премьеры. - Зрители, присутствующие на генеральной репетиция, сказали, что получился красивый стильный спектакль, я пытаюсь выложиться на все 100%, посмотрим, не хочу загадывать". Ольга Перетятько добавила, что "никогда не бывала в Венской опере на премьерах, была только на обычных спектаклях".

Певица считает, что венскую публику ждет много сюрпризов, поскольку новая постановка - совершенно оригинальна, в ней много неожиданностей. "Не хочу думать о том, что будет на премьере, но зрители точно увидят много необычного", - рассказала Перетятько. Сейчас певица занята в Венской опере, где поет с 2013 года, в пяти спектаклях. "В марте буду петь здесь донну Анну в "Дон Жуане", а в сентябре вернусь, чтобы спеть в "Сказках Гофмана", - перечислила она.

Ольга Пететятько также пела на сцене Metropolitan Opera в Нью-Йорке, в Ла Скала, в театрах Токио и Берлина. "Но я ощущаю себя русской певицей, всегда ей и останусь, - сказала певица, отвечая на вопрос ТАСС. - Меня до конца жизни будут называть "русским сопрано".

"Понятно, что я езжу по миру, но говорю и думаю на русском, читаю на русском, фильмы предпочитаю смотреть тоже на русском, - отметила Ольга Перетятько. - Каждый раз, выходя на сцену, ты защищаешь честь страны. Особенно в Америке, там ты каждый раз выходишь на сцену, как на амбразуру, пытаясь показать, какие русские на самом деле".

О спектакле

Партнером Ольги Перетятько (Лючия) на сцене Венской оперы станет перуанский тенор Хуан Диего Флорес (Эдгардо). За дирижерский пульт встанет итальянский маэстро Эвелино Пидо. Постановка и костюмы - француза Лорана Пелли.

Премьера "Лючии ди Ламмермур" состоялась в 1835 году в неаполитанском Сан-Карло. В основе либретто - роман Вальтера Скотта "Ламмермурская невеста". Согласно официальной информации, размещенной на сайте Венской оперы, все билеты на спектакль "Лючия ди Ламмермур" проданы.

Одна из самых востребованных в мире певиц, Ольга Перетятько прославилась главными ролями в операх Вольфганга Амадея Моцарта, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини, Жака Оффенбаха в постановках крупнейших оперных театров мира. Среди наград сопрано - "Опералия" Пласидо Доминго, важнейшая премия Европы в области звукозаписи ECHO Klassik в номинации "Лучший сольный альбом года", а также немецкая награда Opus Klassik за альбом "Русский свет", выпущенный осенью 2018 года.