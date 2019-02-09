Первый инклюзивный рок-фестиваль прошел во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Первый инклюзивный рок-фестиваль "Арт-интеграция" прошел в субботу во Владивостоке на площадке молодежного театра "Андеграунд". Как сообщил ТАСС его организатор, режиссер документального социального кино Виктор Омельницкий, в трех из 16 выступивших музыкальных коллективах принимали участие люди с ограниченными возможностями.

"Направления рок-музыки, которая сегодня звучала, были самые разные, от жесткого "металла" до лирики со скрипкой и трубой. Всего участвовало 16 коллективов, в трех из которых были люди с инвалидностью. Безусловно, мы бы хотели, чтобы это число было гораздо больше, и на это как раз и направлен фестиваль - показать, что люди с ограниченными возможностями не ограничены в возможностях творческих", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, возраст исполнителей составлял от 12 до 65 лет. Один из участников - студент Дальневосточного федерального университета Евгений Некрасов - остался без кисти правой руки, и на гитаре он научился играть уже после того, как получил инвалидность. Поначалу это позволило ему лучше социализироваться, но сейчас Евгений играет уже на профессиональном уровне.

"Рок - это стирание социальных границ и стереотипов, он объединяет. У нас сегодня выступали очень известные на Дальнем Востоке панк-исполнители. <...> Также сегодня приезжали воспитанники дома-интерната, и им такая музыка очень понравилась, хотя их воспитатели были, возможно, другого мнения", - рассказал организатор.