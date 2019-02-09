В Берлине представили экспортный потенциал российской киноиндустрии

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Компания "Роскино" и Российский экспортный центр представили в субботу в Берлине потенциал киноиндустрии России. Мероприятие, получившее название Made in Russia ("Сделано в России"), прошло вечером в отеле "Адлон" в центре германской столицы.

Презентация была поделена на три части - круглый стол на тему межгосударственного партнерства в кинематографе, демонстрация рекламных трейлеров новых фильмов и прием для гостей. В мероприятии приняли участие немецкие и российские продюсеры, агенты по продажам, инвесторы и дистрибьюторы. "Цель - способствовать продаже российских фильмов зарубежным прокатчикам", - сказали организаторы.

В качестве конкретных примеров для экспорта организаторы предложили 10 лент, среди которых "Снежная Королева: Зазеркалье", "Т-34", "Рассвет".

Мероприятие состоялось в рамках проходящего в эти дни Берлинского международного кинофестиваля и кинорынка EFM. На фестивале Россию в этом году представляют фильмы Александра Горчилина "Кислота" и "Мальчик русский" Александра Золотухина. "Кислота" включена во вторую по значимости программу кинофестиваля "Панорама". "Мальчик русский" участвует в программе "Форум". Участие в EFM же традиционно широкое.

Годом ранее в основную программу "Берлинале" был включен фильм "Довлатов" Алексея Германа-младшего. "Серебряного медведя" тогда удостоилась работа художника-постановщика ленты Елены Окопной.