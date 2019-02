В Лондоне назовут имена лауреатов кинопремии BAFTA

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Имена лауреатов кинопремии, присуждаемой Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA), будут оглашены в воскресенье в Лондоне. Местом проведения 72-й церемонии станет Альберт-холл, на престижную награду в 24 номинациях претендуют десятки фильмов.

Лидером по количеству номинаций на премию стал исторический фильм "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Лента, в которой рассказывается о борьбе Сары Черчилль (ее роль исполнила британская актриса Рэйчел Вайс) и ее кузины Абигейл (Эмма Стоун) за благосклонность королевы Анны (Оливия Колман), претендует на победу в 11 категориях и 12 номинациях.

Двухчасовая картина, удостоенная в прошлом году на Венецианском кинофестивале особого приза жюри, а также "Кубка Вольпи" за женскую роль, числится в таких категориях, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший британский фильм", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший грим". Примечательно, что в категории "Лучшая женская роль второго плана" "Фаворитку" представляют сразу две актрисы: Эмма Стоун и Рэйчел Вайс.

Другие лидеры по номинациям

На втором месте по числу номинаций оказались сразу четыре картины, каждая из которых претендует на победу в семи категориях. Это фильм "Рома" (Roma) мексиканского режиссера Альфонса Куарона, повествующий о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star Is Born) с Леди Гагой в главной роли, американо-британская картина "Богемская рапсодия", рассказывающая о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри, и лента "Человек на Луне" (First Man) Дэмьена Шазелла о высадке американцев на Луне.

Фильм "Власть" (Vice) режиссера Адама Маккея об истории вице-президента США Дика Чейни (2001-2009) номинирован на шесть наград, "Черный клановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли - на пять, "Холодная война" (Zimna wojna) Павла Павликовского, как и "Зеленая книга" (Green Book) Питера Фаррелли, заявлена в четырех категориях.

Оценки букмекеров

На победу в категории "Лучший фильм" претендуют ленты "Черный клановец", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась". Если верить британским букмекерам, то наибольшие шансы у исторической драмы Лантимоса. Коэффициент на победу в этой номинации "Фаворитки" составляет 1,80.

Серьезную конкуренцию ей составляет удостоенный ранее "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля фильм "Рома" (коэффициент 2,62). Коэффициенты остальных картин настолько большие (от 11 до 13), что рассматривать их в качестве претендентов на победу, по мнению экспертов букмекерской конторы Ladbrokes, очень сложно.

Высоки и шансы Оливии Колман быть признанной лучшей актрисой (сыграла в "Фаворитке" теряющую разум и все более слабеющую физически королеву Анну Стюарт). Коэффициент на победу в категории "Лучшая женская роль" Колман, которая ранее уже удостоилась за эту роль "Золотого глобуса", составляет 1,20. Для сравнения: вероятность победы Гленн Клоуз ("Жена", The Wife) оценивается в 4,50. В этой номинации также фигурируют Леди Гага ("Звезда родилась"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?) и Виола Дэвис ("Вдовы", Widows).

Победителя в категории "Лучшая мужская роль" выберут среди таких актеров, как Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Кристиан Бэйл ("Власть"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Стив Куган ("Стэн и Олли", Stan & Ollie), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга"). Шансы Малека, которому роль Фредди Меркьюри уже принесла "Золотой глобус", также выглядят самыми высокими: с коэффициентом 1,50 он значительно опережает идущего на втором месте Бэйла (3,50).

Ли, Павликовский, Лантимос, Куарон и Купер претендуют на звание лучшего режиссера. Если верить букмекерам, то интриги в этой номинации нет никакой. Коэффициент двукратного обладателя "Оскара" и трехкратного обладателя премии BAFTA Куарона равняется 1,10. Коэффициент на победу идущего на втором месте Лантимоса составляет 11,00.

В номинации "Лучший оригинальный сценарий" по итогам голосования 6,5 тыс. членов BAFTA оказались "Холодная война", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Власть", а в категории "Лучший адаптированный сценарий" - фильмы "Черный клановец", "Сможете ли вы меня простить?", "Человек на луне", "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk), "Звезда родилась".

В номинации "Лучший анимационный фильм" числятся три ленты: "Остров собак" (Isle of Dogs), "Суперсемейка-2" (Incredibles 2) и "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

Без участия России

В отличие от прошлого года, когда среди номинантов числилась драма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, ни один российский фильм на премию в этот раз номинирован не был. В этом году лучший фильм на иностранном языке будет выбран среди лент "Капернаум" (Capernaum, Надин Лабаки), "Холодная война", "Догмэн" (Dogman, Маттео Гарроне), "Рома" и "Магазинные воришки" (Shoplifters, Хирокадзу Корээда).

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 6 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 24 февраля). Пресса всегда внимательно следит за тем, насколько совпадает выбор жюри этих трех киноконкурсов англосаксонского мира.

Церемонию вручения премии БАФТА второй год подряд будет вести британская актриса Джоанна Ламли. Она сменила на этом поприще писателя, актера, легенду британского кинематографа Стивена Фрая. Он вел церемонию на протяжении 12 лет.