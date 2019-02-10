Одиннадцатая серия нового "Простоквашино" появилась в сети

ТАСС, 10 февраля. Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино", который называется "Вишневая феерия", появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщает в воскресенье пресс-служба киностудии.

"В новой серии случится любовная история. Новый 11-й эпизод популярного мультсериала "Простоквашино" "Вишневая феерия" доступен для просмотра на официальном канале YouTube киностудии", - говорится в сообщении пресс-службы.

События первой серии 2019 года начинаются с игры друзей в "Крокодил". Это занятие веселит всех кроме Дяди Федора. Позже выясняется, что причина грусти в том, что он не знает, как привлечь внимание соседской девочки Оли, которая ему нравится. И тут ему на помощь приходят Матроскин и Шарик.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. В 2019 году создатели планируют выпустить 20 новых серий мультфильма.