Русский музей внесет в каталог портрет Пушкина, скрытый под картиной Петрова-Водкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Государственный Русский музей внесет в свой каталог портрет работы Кузьмы Петрова-Водкина "Пушкин в Болдине", который долгие годы считался утраченным, но был обнаружен в прошлом году под более поздней картиной того же автора. Об этом ТАСС рассказала ведущий научный сотрудник отдела живописи Русского музея Ольга Мусакова.

Портрет Пушкина, сидящего на диване в доме в Болдине, был написан Петровым-Водкиным в 1930-е годы во время подготовки к пушкинской выставке в Москве к 100-летию со дня гибели поэта, но был отклонен жюри, а затем уничтожен самим автором. Петров-Водкин разрезал и закрасил портрет, загрунтовал холст и написал на нем эскиз картины "Колхозницы". В конце 2018 года стало известно, что скрытое изображение обнаружили сотрудники отдела технологических исследований Русского музея во время изучения работы с помощью инфракрасного излучения.

Как пояснила Мусакова, искусствоведы подтвердили находку того самого портрета Пушкина и музей отразит это в каталоге примечанием к уже имеющемуся в списке экспонату. При этом регистрировать портрет как отдельный экспонат музей не будет.

"В каталоге существует работа "Колхозницы". Мы, конечно, не вправе счищать верхний слой ради портрета Пушкина, который Петров-Водкин считал неудавшимся, но мы зафиксируем сам факт существования портрета. В примечаниях мы теперь с полным правом можем сделать соответствующие пометки: под поверхностным слоем живописи находится считавшаяся утраченной композиция - портрет А. С. Пушкина. Для этого работа и была отдана на исследование", - сказала она.

Как увидеть Пушкина

Мусакова, которая была куратором выставки Петрова-Водкина летом 2018 года в Русском музее, отметила, что художник очень любил творчество Пушкина и часто обращался к нему, но "сам образ писателя в живописи почему-то ему не давался, и он очень этим мучился". Портрет "Пушкин в Болдине" действительно не похож на классические изображения поэта, но он представляет большой интерес для специалистов, изучающих и творчество Петрова-Водкина, и наследие Пушкина.

О портрете искусствоведы судят по сохранившейся фотографии этой картины, сделанной до того, как она была закрашена (фотография хранится в фондах Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге). Портрет Пушкина можно разглядеть также на электронной копии картины "Колхозницы", размещенной на сайте "Виртуальный Русский музей". При невооруженном взгляде на саму картину угадываются лишь некоторые очертания скрытого изображения.

Как рассказал ТАСС директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов, он планирует провести переговоры с руководством Русского музея, чтобы организовать выставку об истории этой картины к 220-летию Пушкина, которое будет отмечаться в этом году. Музей Пушкина может показать на ней фотографию и фрагмент картины - кусок, отрезанный художником от нижней части портрета.

"Сможем ли мы с Русским музеем что-то выдвинуть на эту тему? Почему бы нет. Скажем, сделать мини-выставку, в этом году 220 лет Пушкину. Я переговорю с руководством Русского музея, и если им это покажется интересным, то можно историю одной картины представить в таком варианте", - сказал Некрасов.

Дополнительные исследования

Сотрудники отдела технологических исследований Русского музея дополнительно исследуют на специальном оборудовании картины Кузьмы Петрова-Водкина, под которыми могут быть скрыты более ранние произведения художника. Об этом также сообщила Мусакова, которая была куратором выставки к 140-летию Петрова-Водкина в 2018 году.

По ее словам, после обнаружения под картиной "Колхозницы" считавшегося утраченным портрета Пушкина специалисты заинтересовались нижним слоем одной из самых известных работ Петрова-Водкина "Мать" 1915 года, натюрмортом с селедкой и другими произведениями. Искусствовед отметила, что художник нередко сам уничтожал картины в процессе творческого поиска и создавал новые изображения поверх старых, но раньше не было возможности их изучить из-за отсутствия техники.

"В принципе, это рядовое явление, имеющее отношение к творчеству Петрова-Водкина: у него столько работ написаны на других работах, иногда внизу по два или три слоя. Многие работы ждут своего исследования, они открывают процесс работы художника, мучительные поиски, строгое отношение к себе. Например, "Мать", картина 1915 года: там видно, что была другая композиция, видны переделки: и пейзаж, и изба, и по-другому располагалась голова младенца. Под "Селедкой" [натюрморт 1918 года] есть другая композиция: там лицо какое-то и фрагмент другого натюрморта, эта работа ждет исследования", - сказала Мусакова.

Она также отметила, что скрытый портрет Пушкина - это не первая находка "пропавших" произведений Петрова-Водкина: известно, что под картиной "Колхозница на озере Ильмень" из коллекции Новосибирского государственного художественного музея находится групповой портрет писателей.

Повод для исследований картин Петрова-Водкина из коллекции Русского музея с помощью инфракрасного излучения появился после состоявшейся в 2018 году выставки к 140-летию художника. На ней было показано 236 произведений живописи и графики из собраний российских музеев. "Сейчас дошла очередь до Петрова-Водкина, потому что, как это часто бывает, после выставки возникают работы, которые где-то осели в частных коллекциях, в других музеях, которые нужно атрибутировать. Поэтому мы стали более тщательно исследовать то, что у нас есть", - объяснила Мусакова.

О Петрове-Водкине

Кузьма Петров-Водкин (1878-1939) - один из самых оригинальных русских художников первых десятилетий XX века. Родившись в семье сапожника в Саратовской губернии, Петров-Водкин начал самостоятельно заниматься живописью под влиянием знакомых иконописцев. Позднее он получил художественное образование в петербургском Центральном училище технического рисования Штиглица, а затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где учился у художника Валентина Серова, выезжал на учебу в Европу.

Он выработал собственную манеру живописи, в которой сочетаются черты модернизма, символизма и других течений. Среди самых известных работ художника - "Купание красного коня", "Смерть комиссара", "Сон", "Мать", "Богоматерь Умиление злых сердец", "Петроградская мадонна".

В новость были внесены изменения (13:12 мск) - добавлена информация о дополнительных исследованиях картин художника