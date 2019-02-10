Ханты-мансийский кинофестиваль "Дух огня" представили в Берлине в рамках "Русских сезонов"

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Презентация кинофестиваля "Дух огня" состоялась в воскресенье в Берлине. Мероприятие прошло в Российском доме науки и культуры в рамках "Русских сезонов", сам смотр - уже 17-й по счету - начнется в Ханты-Мансийске 1 марта и продлится до 6 марта.

Отличительная черта кинофестиваля заключается в том, что он открывает дорогу молодым режиссерам. "Он собирает первых, тех, кто впервые проявляет себя в кинематографе, - заявила перед собравшимися губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова. - Нам очень приятно, что именно этот город дает дорогу новым мастерам".

Для проведения презентации в немецкой столице подвернулся удобный момент, сказала губернатор, отвечая на вопрос ТАСС. "Во-первых, тут проводятся "Русские сезоны", и наше мероприятие входит в их программу, а во-вторых, здесь сейчас проходит Берлинский кинофестиваль - проникновение двух фестивальных площадок было бы для нас очень полезным", - сказала Комарова.

О программе фестиваля рассказал председатель отборочной комиссии Борис Нелепо. По его словам, в этом году в "Духе огня" примут участие кинематографисты-дебютанты из 25 стран. Посвящен киносмотр будет теме театра и кино.

Проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу. Впервые проект был реализован в 2017 году в Японии, а в 2018 году фестиваль проходил в Италии. Как говорил руководитель "Русских сезонов" Алексей Лебедев, за эти два года мероприятия в рамках фестиваля посетили девять миллионов человек.

В Германии фестиваль начался 8 января оперой "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В этом году запланировано свыше 400 различных культурных мероприятий, они пройдут в 70 городах ФРГ.